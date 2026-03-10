Nyugodt éjszaka után ismét rettenetes támadás érte Izraelt + videók

Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg a Hezbollah fegyveres szervezet parancsnoki központjait és infrastruktúráját támadta a dél-libanoni Ansar falu térségében, ahonnan előző nap rakétákat lőttek ki Izrael felé.
„A Hezbollah terrorinfrastruktúrát telepít civil területekre, ezzel veszélybe sodorva Libanon lakosságát” – jelentette ki a hadsereg szóvivője. „A kilövőállások elhelyezése civil területeken és a rakétázás onnan cinikus módon kihasználja a libanoni lakosságot a Hezbollah terrorcéljaira” – tette hozzá.
A légierő harci gépei korábban újabb támadássorozatot hajtottak végre az Al-Kard al-Haszan szervezet pénzügyi intézményei és készpénzraktárai ellen, amelyek a Hezbollah tevékenységének finanszírozását szolgálták. „Ezeket a pénzeket a terrorista szervezet fegyverek beszerzésére, eszközeik finanszírozására és a szervezet fegyvereseinek fizetésére használja terrorcselekmények végrehajtásához” – közölte a hadsereg szóvivője.
További Külföld híreink
Az izraeli erők hétfőn megöltek három palesztin fegyverest, akik átlépték a Gázai övezet északi részénél az ott húzódó úgynevezett „sárga vonalat”, az ütközőzónát elválasztó határt, és feléjük közeledtek.
Izraelben nyilvánosságra hozták, hogy az Izrael középső részén hétfőn becsapódott iráni kazettás rakéta második, hatvanegy éves halálos áldozatát Rusztam Golomovnak hívták.
Mindkét áldozat Petah-Tikván élt, egy készülő bevásárlóközpont építkezésén dolgoztak Jehud városban, és nem mentek be az óvóhelyre a légitámadás idején.
Benjamin Netanjahu miniszterelnök kedden kijelentette, hogy az Irán elleni hadműveletekkel Izrael célja „segíteni az iráni népet, hogy lerázza magáról a zsarnokság igáját”, és hangsúlyozta, hogy ez végső soron az iráni népen múlik.
További Külföld híreink
Az izraeli kiberigazgatóság arról számolt be, hogy az Irán elleni támadások kezdete óta mintegy ezerháromszáz lakossági bejelentés érkezett fenyegető SMS-ekről és telefonhívásokról, amelyek hetvenhét százaléka adathalász-kísérlet volt. Azt javasolták a lakosságnak, hogy legyenek éberek, ne működjenek együtt ismeretlen hívókkal, és ne válaszoljanak ismeretlen számokról érkező hívásokra.
Borítókép: Iráni katonák (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül
Mamdani bátornak tartja az aktivistát.
Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága
Hamarosan döntés születhet.
Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás
Fiatal fiú is van a sérültek között.
Gyomorforgató: egy bevándorló hátterű ápoló lopta meg a haldoklókat egy svéd kórházban
Több mint 36 millió forintot érő ékszert lopott el.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül
Mamdani bátornak tartja az aktivistát.
Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága
Hamarosan döntés születhet.
Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás
Fiatal fiú is van a sérültek között.
Gyomorforgató: egy bevándorló hátterű ápoló lopta meg a haldoklókat egy svéd kórházban
Több mint 36 millió forintot érő ékszert lopott el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!