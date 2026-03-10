Nyugodt éjszaka után ismét rettenetes támadás érte Izraelt + videók

#Iran #Breaking #USA #Israel

Footage shows two of the Iranian cluster bomb munitions' impacts in central Israel during the ballistic missile attack this morning.



Amazon ref link: https://t.co/jSCeXtQNpM pic.twitter.com/IMmN74wFHV — BreakingNews World (@Breking911World) March 9, 2026

Az izraeli erők hétfőn megöltek három palesztin fegyverest, akik átlépték a Gázai övezet északi részénél az ott húzódó úgynevezett „sárga vonalat”, az ütközőzónát elválasztó határt, és feléjük közeledtek.

Izraelben nyilvánosságra hozták, hogy az Izrael középső részén hétfőn becsapódott iráni kazettás rakéta második, hatvanegy éves halálos áldozatát Rusztam Golomovnak hívták.

Mindkét áldozat Petah-Tikván élt, egy készülő bevásárlóközpont építkezésén dolgoztak Jehud városban, és nem mentek be az óvóhelyre a légitámadás idején.

‼️INTERNATIONAL LAW VIOLATION 🚔



Another IRGC cluster munition ballistic missile attack on Israel



These are war crimes and meant to harm as many civilians as possible. pic.twitter.com/9tQ0vHvSOn — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 9, 2026

Benjamin Netanjahu miniszterelnök kedden kijelentette, hogy az Irán elleni hadműveletekkel Izrael célja „segíteni az iráni népet, hogy lerázza magáról a zsarnokság igáját”, és hangsúlyozta, hogy ez végső soron az iráni népen múlik.