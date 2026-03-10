támadásIránIzraelrakéta

Nyugodt éjszaka után ismét rettenetes támadás érte Izraelt + videók

Nyugalmas éjszaka után kedd délelőtt ismét megszólaltak a szirénák Izrael középső részén, de az újabb ballisztikus rakéta nem okozott sebesüléseket – jelentette az izraeli hadsereg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 12:35
Iráni katonák (Fotó: AFP)
Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg a Hezbollah fegyveres szervezet parancsnoki központjait és infrastruktúráját támadta a dél-libanoni Ansar falu térségében, ahonnan előző nap rakétákat lőttek ki Izrael felé.

Füst száll fel egy izraeli légicsapás helyszínéről (Fotó: AFP)
Füst száll fel egy izraeli légicsapás helyszínéről (Fotó: AFP)

„A Hezbollah terrorinfrastruktúrát telepít civil területekre, ezzel veszélybe sodorva Libanon lakosságát” – jelentette ki a hadsereg szóvivője. „A kilövőállások elhelyezése civil területeken és a rakétázás onnan cinikus módon kihasználja a libanoni lakosságot a Hezbollah terrorcéljaira” – tette hozzá.

A légierő harci gépei korábban újabb támadássorozatot hajtottak végre az Al-Kard al-Haszan szervezet pénzügyi intézményei és készpénzraktárai ellen, amelyek a Hezbollah tevékenységének finanszírozását szolgálták. „Ezeket a pénzeket a terrorista szervezet fegyverek beszerzésére, eszközeik finanszírozására és a szervezet fegyvereseinek fizetésére használja terrorcselekmények végrehajtásához” – közölte a hadsereg szóvivője.

Az izraeli erők hétfőn megöltek három palesztin fegyverest, akik átlépték a Gázai övezet északi részénél az ott húzódó úgynevezett „sárga vonalat”, az ütközőzónát elválasztó határt, és feléjük közeledtek.

Izraelben nyilvánosságra hozták, hogy az Izrael középső részén hétfőn becsapódott iráni kazettás rakéta második, hatvanegy éves halálos áldozatát Rusztam Golomovnak hívták.

Mindkét áldozat Petah-Tikván élt, egy készülő bevásárlóközpont építkezésén dolgoztak Jehud városban, és nem mentek be az óvóhelyre a légitámadás idején.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök kedden kijelentette, hogy az Irán elleni hadműveletekkel Izrael célja „segíteni az iráni népet, hogy lerázza magáról a zsarnokság igáját”, és hangsúlyozta, hogy ez végső soron az iráni népen múlik.

Az izraeli kiberigazgatóság arról számolt be, hogy az Irán elleni támadások kezdete óta mintegy ezerháromszáz lakossági bejelentés érkezett fenyegető SMS-ekről és telefonhívásokról, amelyek hetvenhét százaléka adathalász-kísérlet volt. Azt javasolták a lakosságnak, hogy legyenek éberek, ne működjenek együtt ismeretlen hívókkal, és ne válaszoljanak ismeretlen számokról érkező hívásokra.

Borítókép: Iráni katonák (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

