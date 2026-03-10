Járókelőktől kért segítséget egy férfi Debrecenben március 6-án hajnalban. Egy 5. emeleti erkélyről kiabált le, mivel bezárták a lakásába, és nem tudott kijutni – írja a rendőrségi portál.
Ötödik emeleti erkélyről kérte egy férfi a járókelők segítségét, mert bezárta egy nő a lakásába
A gyanú legkisebb csírája sem jelent meg benne.
Miután sikerült kiszabadítani, hamar tisztázódott, hogy mi is történt. Egy ismerősével töltötte az estét az ingatlanjában, azonban korán lefeküdt aludni az egyik szobában. Eközben a nő egy hirtelen ötlettől vezérelve magához vette a férfi telefonját, pénzét, arany ékszereit és több karóráját is, majd elment. Távozáskor még arra is gondosan odafigyelt, hogy a bejárati ajtót bezárja. A sértett telefon és pótkulcs híján segítséget sem tudott kérni, és a lakásból sem tudott kimenni.
További Belföld híreink
A rendőrök pár órán belül elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves nőt. Lopás és személyi szabadság megsértése miatt kell felelnie.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Mutassuk meg együtt, hogy nemet mondunk az ukrán zsarolásra! + videó
Legyünk ott minél többen a Békemeneten! – üzente a miniszterelnök.
A március 15-i Békemenet erős válasz lehet a külső nyomásgyakorlási kísérletekre + videó
Világpolitikai szempontból is nagy jelentőségű az áprilisi választás – mondta új videóelemzésében Deák Dániel.
Ötéves unokahúgát zaklatta egy férfi + videó
Letartóztatták a 27 éves elkövetőt.
Magyar Péter újabb emberéről derült ki, hogy az Erste Bankhoz köthető
Porcher Áron Sommerville képviselőjelöltként indul.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Mutassuk meg együtt, hogy nemet mondunk az ukrán zsarolásra! + videó
Legyünk ott minél többen a Békemeneten! – üzente a miniszterelnök.
A március 15-i Békemenet erős válasz lehet a külső nyomásgyakorlási kísérletekre + videó
Világpolitikai szempontból is nagy jelentőségű az áprilisi választás – mondta új videóelemzésében Deák Dániel.
Ötéves unokahúgát zaklatta egy férfi + videó
Letartóztatták a 27 éves elkövetőt.
Magyar Péter újabb emberéről derült ki, hogy az Erste Bankhoz köthető
Porcher Áron Sommerville képviselőjelöltként indul.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!