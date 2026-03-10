emeleti erkélytelefonférfi

Ötödik emeleti erkélyről kérte egy férfi a járókelők segítségét, mert bezárta egy nő a lakásába

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 10. 12:47
Járókelőktől kért segítséget egy férfi Debrecenben március 6-án hajnalban. Egy 5. emeleti erkélyről kiabált le, mivel bezárták a lakásába, és nem tudott kijutni – írja a rendőrségi portál. 

Miután sikerült kiszabadítani, hamar tisztázódott, hogy mi is történt. Egy ismerősével töltötte az estét az ingatlanjában, azonban korán lefeküdt aludni az egyik szobában. Eközben a nő egy hirtelen ötlettől vezérelve magához vette a férfi telefonját, pénzét, arany ékszereit és több karóráját is, majd elment. Távozáskor még arra is gondosan odafigyelt, hogy a bejárati ajtót bezárja. A sértett telefon és pótkulcs híján segítséget sem tudott kérni, és a lakásból sem tudott kimenni.

A rendőrök pár órán belül elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves nőt. Lopás és személyi szabadság megsértése miatt kell felelnie.

 

