Ötödik emeleti erkélyről kérte egy férfi a járókelők segítségét, mert bezárta egy nő a lakásába

Miután sikerült kiszabadítani, hamar tisztázódott, hogy mi is történt. Egy ismerősével töltötte az estét az ingatlanjában, azonban korán lefeküdt aludni az egyik szobában. Eközben a nő egy hirtelen ötlettől vezérelve magához vette a férfi telefonját, pénzét, arany ékszereit és több karóráját is, majd elment. Távozáskor még arra is gondosan odafigyelt, hogy a bejárati ajtót bezárja. A sértett telefon és pótkulcs híján segítséget sem tudott kérni, és a lakásból sem tudott kimenni.