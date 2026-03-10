Real Madrid: reflektorfényben lévő szövetségi kapitány az újabb edzőjelölt

Az ESPN beszámolója szerint Pochettino is a Real Madrid lehetséges jelöltjei között van, miközben a sajtó Jürgen Klopp nevét is rendre bedobja. A klubhelyzet érthetően táplálja a találgatásokat, hiszen Arbeloa munkásságáról még korai lenne ítéletet hirdetni, de annyit megelőlegezhetünk, nem tudott csodát tenni.

Mauricio Pochettino a PSG-ből jól ismeri Kylian Mbappét, ami a Real Madrid edzőjeként is előnyt jelentene Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Nem véletlen, hogy új nevek kerülnek elő a Real Madridnál

A Real Madrid a La Ligában második, négy ponttal a listavezető Barcelona mögött áll 27 forduló után, vagyis a bajnoki cím még elérhető, de a hibázási lehetőség minimális. Ennél kellemetlenebb, hogy a királyi gárda januárban kiesett a Király-kupából, miután 3-2-re elveszítette az Albacete elleni nyolcaddöntőt. A Bajnokok Ligájában ugyan továbbra is ott van az elitben, de a nyolcaddöntőben a Manchester Cityvel találkozik, ami jelen helyzetben inkább erőfelmérő, mintsem megnyugtató perspektíva.

Arbeloa nem hozott fordulatot

Xabi Alonso távozása után január 12-én Álvaro Arbeloa ült le a kispadra, de a váltás egyelőre nem hozott látványos stabilizációt.

A sajtóban megjelent összevetések szerint Arbeloa pontátlaga elmarad Alonso idején mérttől, és a csapat teljesítménye sem lett kiegyensúlyozottabb.

Xabi 34 mérkőzés után távozott, mérlege 24 győzelem, 4 döntetlen és 6 vereség volt, vagyis az eredmények önmagukban nem festettek katasztrofális képet, ám a klubvezetés és az öltözői, a játékosokkal kezelhetetlennek tűnő konfliktusok miatt megvált tőle.

Arbeloa mellett szól, hogy klubember, ismeri a közeget, és rövid távon bizonyosan vállalta a tűzoltást, de eddig nem látszik, hogy tartósan ő lenne az a tekintély, aki rendet tesz a pályán és az öltözőben is.

Így hiába volt romantikus húzás a kinevezése, jelenleg inkább átmeneti megoldásnak tűnik, mint új korszak nyitányának.

Pochettino logikus, de kényes opció

Pochettino szakmai önéletrajza természetesen vonzó: a Tottenhammel Bajnokok Ligája-döntőig jutott, dolgozott a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél, ráadásul Mbappét is ismeri párizsi időszakából. Az Egyesült Államoknál 2024 óta dolgozik, szerződése a 2026-os vb-ig szól, vagyis éppen most kellene a csapatot csúcsra járatnia a hazai rendezésű tornára. Március végén Belgium és Portugália ellen játszik felkészülési meccset az USA válogatottja, a nyári világbajnokság előtt tehát kulcsfontosságú hetek következnek számára.

Futballszakmailag Pochettino valóban logikus jelölt: tud öltözőt kezelni, épített már fel versenyképes csapatot elitkörnyezetben, és a nyomást is ismeri. Más kérdés, hogy a Real Madridnál nem elég jó edzőnek lenni, azonnal nyerni is kell.

Florentino Pérez szemében ez lehet a döntő szempont, és éppen ezért Arbeloa sorsa könnyen a BL-szereplésen múlhat. Pochettino tehát reális név, de az amerikai válogatott szemszögéből a váltás a lehető legrosszabb pillanatban jönne.