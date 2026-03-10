real madridjürgen klopppochettino

Real Madrid: reflektorfényben lévő szövetségi kapitány az újabb edzőjelölt

Mauricio Pochettino neve is felkerült a szurkolók érdeklődését okkal felkeltő listára. Annyit mindenesetre leszűrhetünk a legfrissebb hírből, hogy a Real Madrid edzőt keres. Az argentin szakember papíron logikus választás lenne, csakhogy jelenleg az Egyesült Államok válogatottját irányítja, amely hazai rendezésű világbajnokságra készül, így egy esetleges távozása az amerikaiaknál aligha aratna osztatlan sikert. Közben a madridiaknál Álvaro Arbeloa alatt sem csillapodtak a kételyek: a bajnoki versenyfutás nyitott, a kupából már kiestek a blancók, a Bajnokok Ligájában pedig a Manchester City vár rájuk.

2026. 03. 10. 13:28
Mauricio Pochettino az Egyesült Államok szövetségi kapitányaként jó munkát végez Fotó: JAMIE SABAU Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ESPN beszámolója szerint Pochettino is a Real Madrid lehetséges jelöltjei között van, miközben a sajtó Jürgen Klopp nevét is rendre bedobja. A klubhelyzet érthetően táplálja a találgatásokat, hiszen Arbeloa munkásságáról még korai lenne ítéletet hirdetni, de annyit megelőlegezhetünk, nem tudott csodát tenni.

Mauricio Pochettino a PSG-ből jól ismeri Kylian Mbappét, ami a Real Madrid edzőjeként is előnyt jelentene
Mauricio Pochettino a PSG-ből jól ismeri Kylian Mbappét, ami a Real Madrid edzőjeként is előnyt jelentene Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Nem véletlen, hogy új nevek kerülnek elő a Real Madridnál

A Real Madrid a La Ligában második, négy ponttal a listavezető Barcelona mögött áll 27 forduló után, vagyis a bajnoki cím még elérhető, de a hibázási lehetőség minimális. Ennél kellemetlenebb, hogy a királyi gárda januárban kiesett a Király-kupából, miután 3-2-re elveszítette az Albacete elleni nyolcaddöntőt. A Bajnokok Ligájában ugyan továbbra is ott van az elitben, de a nyolcaddöntőben a Manchester Cityvel találkozik, ami jelen helyzetben inkább erőfelmérő, mintsem megnyugtató perspektíva.

Arbeloa nem hozott fordulatot

Xabi Alonso távozása után január 12-én Álvaro Arbeloa ült le a kispadra, de a váltás egyelőre nem hozott látványos stabilizációt.

  • A sajtóban megjelent összevetések szerint Arbeloa pontátlaga elmarad Alonso idején mérttől, és a csapat teljesítménye sem lett kiegyensúlyozottabb.
  • Xabi 34 mérkőzés után távozott, mérlege 24 győzelem, 4 döntetlen és 6 vereség volt, vagyis az eredmények önmagukban nem festettek katasztrofális képet, ám a klubvezetés és az öltözői, a játékosokkal kezelhetetlennek tűnő konfliktusok miatt megvált tőle.
  • Arbeloa mellett szól, hogy klubember, ismeri a közeget, és rövid távon bizonyosan vállalta a tűzoltást, de eddig nem látszik, hogy tartósan ő lenne az a tekintély, aki rendet tesz a pályán és az öltözőben is.

Így hiába volt romantikus húzás a kinevezése, jelenleg inkább átmeneti megoldásnak tűnik, mint új korszak nyitányának.

Pochettino logikus, de kényes opció

Pochettino szakmai önéletrajza természetesen vonzó: a Tottenhammel Bajnokok Ligája-döntőig jutott, dolgozott a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél, ráadásul Mbappét is ismeri párizsi időszakából. Az Egyesült Államoknál 2024 óta dolgozik, szerződése a 2026-os vb-ig szól, vagyis éppen most kellene a csapatot csúcsra járatnia a hazai rendezésű tornára. Március végén Belgium és Portugália ellen játszik felkészülési meccset az USA válogatottja, a nyári világbajnokság előtt tehát kulcsfontosságú hetek következnek számára.

Futballszakmailag Pochettino valóban logikus jelölt: tud öltözőt kezelni, épített már fel versenyképes csapatot elitkörnyezetben, és a nyomást is ismeri. Más kérdés, hogy a Real Madridnál nem elég jó edzőnek lenni, azonnal nyerni is kell.

Florentino Pérez szemében ez lehet a döntő szempont, és éppen ezért Arbeloa sorsa könnyen a BL-szereplésen múlhat. Pochettino tehát reális név, de az amerikai válogatott szemszögéből a váltás a lehető legrosszabb pillanatban jönne.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.