Cellából a ringbe, visszatér a profi boksz nőverő fenegyereke

A Tank becenévre hallgató bunyós, a WBA korábbi veretlen könnyűsúlyú világbajnoka már hetedszer került a rácsok mögé különböző erőszakos cselekedetei miatt, pedig amikor szabadlábon van éppen, a világ egyik legjobb bunyósának számít. Gervonta Davis most kap még egy lehetőséget a sorstól, ugyanis még az idén visszatérhet a szorítóba, ahol megint összecsaphat a már egyszer legyőzött Isaac Cruzzal.

Molnár László
2026. 03. 10. 12:24
Gervonta Davis kapott egy újabb lehetőséget a sorstól, nyáron újra ringbe léphet
Gervonta Davis kapott egy újabb lehetőséget a sorstól, nyáron újra ringbe léphet Forrás: boxingscene.com/Amanda Wescott
Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző, az nem más, mint a WBA korábbi veretlen könnyűsúlyú világbajnoka. A három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is világbajnoki címig jutott Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) a jóslatokkal ellentétben mégsem ért az ökölvívó-karrierjének végére ért, holott a sokadszor elkövetett bántalmazás után – gyermekei anyját, majd ezúttal új barátnőjét verte rendszeresen – az FBI elfogatóparancsára elfogták, és úgy tűnt, évekre eltűnik a börtön falai között. A Tank becenévre hallgató bunyós azonban a visszatérésre készül.

Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja és több barátnője is meggyőződhetett
Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja és több barátnője is meggyőződhetett     Fotó: Al Bello/Getty Images/AFP

Gervonta Davis nemcsak a ringben volt kemény, előszeretettel vert nőket is

A Tank a balhés élete nélkül a sportág legszűkebb elitjének lenne a tagja, hiszen valamennyi győztes meccsét elképesztő bunyót bemutatva nyerte meg, kettő kivételével kiütéssel. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol az is, hogy a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás tíz legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – Gervonta Davis nevéhez fűződik.

A 31 éves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, a gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött:

  • eddig hétszer tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, 
  • többször ült már börtönben,
  • az elmúlt hónapokban többször alaposan helybenhagyta volt barátnőjét, illetve gyermekei édesanyját,
  • összesen 11 alkalommal bántalmazta a két nőt, 
  • október utolsó hetében a munkahelyén verte és fojtogatta legutóbbi barátnőjét.

Gervonta Davis utóbbi cselekedete miatt elvesztette a lehetőségét arra, hogy pályafutása legnagyobb pénzéért összecsapjon Jake Paullal tavaly november 14-én Miamiban, miután az influenszer azonnal felbontotta vele a szerződését. A Tankot végül január 28-án tartóztatták le Miamiban, ám a tárgyalásra és az ítéletre még nem került sor.

Gervonta Davis tettével elérte azt, hogy nem léphetett ringbe Jake Paul ellen
Gervonta Davis tettével elérte azt, hogy nem léphetett ringbe Jake Paul ellen     Fotó: Ring Magazine

A Tank régi nagy ellenfele ellen térhet vissza

Gervonta Davis egy évvel a Lamont Roach (25-1-3, 10 KO) elleni többségi döntetlen után visszavágót szeretne adni egy másik korábbi riválisának. A Ring Magazin arról értesült, hogy a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, és a Tank idén nyáron ismét megmérkőzhet a 2021 decemberében Los Angelesben egyhangú pontozással legyőzött mexikói Isaac Cruzzal (28-3-2, 18 KO). A sokak által évek óta várt ringcsatát kisváltósúlyban vívnák a felek, és a tét Cruz kisváltósúlyú WBC vb-öve lenne.

Davis és Cruz első, 2021. december 5-én rendezett csatájának összefoglalója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

