Cellából a ringbe, visszatér a profi boksz nőverő fenegyereke

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző, az nem más, mint a WBA korábbi veretlen könnyűsúlyú világbajnoka. A három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is világbajnoki címig jutott Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) a jóslatokkal ellentétben mégsem ért az ökölvívó-karrierjének végére ért, holott a sokadszor elkövetett bántalmazás után – gyermekei anyját, majd ezúttal új barátnőjét verte rendszeresen – az FBI elfogatóparancsára elfogták, és úgy tűnt, évekre eltűnik a börtön falai között. A Tank becenévre hallgató bunyós azonban a visszatérésre készül.

Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja és több barátnője is meggyőződhetett Fotó: Al Bello/Getty Images/AFP

Gervonta Davis nemcsak a ringben volt kemény, előszeretettel vert nőket is

A Tank a balhés élete nélkül a sportág legszűkebb elitjének lenne a tagja, hiszen valamennyi győztes meccsét elképesztő bunyót bemutatva nyerte meg, kettő kivételével kiütéssel. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol az is, hogy a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás tíz legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – Gervonta Davis nevéhez fűződik.

A 31 éves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, a gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött:

eddig hétszer tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt,

többször ült már börtönben,

az elmúlt hónapokban többször alaposan helybenhagyta volt barátnőjét, illetve gyermekei édesanyját,

összesen 11 alkalommal bántalmazta a két nőt,

október utolsó hetében a munkahelyén verte és fojtogatta legutóbbi barátnőjét.

Gervonta Davis utóbbi cselekedete miatt elvesztette a lehetőségét arra, hogy pályafutása legnagyobb pénzéért összecsapjon Jake Paullal tavaly november 14-én Miamiban, miután az influenszer azonnal felbontotta vele a szerződését. A Tankot végül január 28-án tartóztatták le Miamiban, ám a tárgyalásra és az ítéletre még nem került sor.

Gervonta Davis tettével elérte azt, hogy nem léphetett ringbe Jake Paul ellen Fotó: Ring Magazine

A Tank régi nagy ellenfele ellen térhet vissza

Gervonta Davis egy évvel a Lamont Roach (25-1-3, 10 KO) elleni többségi döntetlen után visszavágót szeretne adni egy másik korábbi riválisának. A Ring Magazin arról értesült, hogy a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, és a Tank idén nyáron ismét megmérkőzhet a 2021 decemberében Los Angelesben egyhangú pontozással legyőzött mexikói Isaac Cruzzal (28-3-2, 18 KO). A sokak által évek óta várt ringcsatát kisváltósúlyban vívnák a felek, és a tét Cruz kisváltósúlyú WBC vb-öve lenne.

Davis és Cruz első, 2021. december 5-én rendezett csatájának összefoglalója: