Börtönben a profi boksz nőverő fenegyereke, a Tank a rácsok mögött őrizheti tovább a veretlenségét

A Tank becenévre hallgató bunyóst kevesebb mint két héttel azután tartóztatták le Floridában, hogy a Miami Gardens rendőrsége elfogatóparancsot adott ki ellene bántalmazás, jogtalan szabadságvesztés és emberrablás kísérlete vádjával. A WBA korábbi veretlen könnyűsúlyú világbajnoka, Gervonta Davis már hetedszer kerül a rácsok mögé, pedig amikor szabadlábon volt, a világ egyik legjobb bunyósának számított.

Molnár László
2026. 01. 30. 11:59
Gervonta Davis legutóbb Lamont Roach Jr. ellen védte meg a világbajnoki címét, amitől most a WBA megfosztotta
Gervonta Davis legutóbb Lamont Roach Jr. ellen védte meg a világbajnoki címét, amitől most a WBA megfosztotta Forrás: Premier Boxing/Esther Lint
Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző, az nem más, mint a WBA korábbi veretlen könnyűsúlyú világbajnoka.  A három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is világbajnoki címig jutott Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) vélhetően az ökölvívó-karrierjének végére ért, ugyanis a sokadszor elkövetett bántalmazás után – gyermekei anyját, majd ezúttal új barátnőjét verte rendszeresen – az FBI elfogatóparancsára elfogták, és vélhetően évekre eltűnik a börtön falai között. A Tank becenévre hallgató 31 éves bunyóst egy három megyére kiterjedő megfigyelési művelet során tartóztatták le. Davis nem mutatott ellenállást, amikor egy közértből távozáskor lecsaptak rá a rendőrök, majd átszállították a miami Turner Guilford Knight büntetés-végrehajtási intézetbe.

Gervonta Davis karrierjének vége, maximum a rácsok mögött őrizheti meg a veretlenségét
Gervonta Davis karrierjének vége, maximum a rácsok mögött őrizheti meg a veretlenségét. Fotó: Boxingscene.com/Amanda Wescott

 

A WBA megfosztotta a vb-címétől

A Tank a balhés élete nélkül a sportág legszűkebb elitjének lenne a tagja, hiszen valamennyi győztes meccsét elképesztő bunyót bemutatva nyerte meg, kettő kivételével kiütéssel. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol azis, hogy a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás tíz legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – Gervonta Davis nevéhez fűződik.

A 31 éves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, a gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben. Az elmúlt hónapokban többször alaposan helybenhagyta volt barátnőjét, illetve gyermekei édesanyját is. Összesen 11 alkalommal bántalmazta a két nőt, a tavalyi év augusztusában apák napján ütötte meg többször gyermekei anyját, legutóbb október utolsó hetében a munkahelyén verte és fojtogatta legutóbbi barátnőjét.

A WBA ugyanakkor megunta Davis állandó balhéit, és egy hónappal ezelőtt úgy döntött, megfosztja a profi boksz fenegyerekét a világbajnoki címétől. A Tank most vb-öv nélkül maradt, míg a szabad világban megőrzött veretlenségét a rácsok mögött kell majd tovább megvédenie.

 

A 31 éves bunyós fojtogatta, a hajánál fogva ráncigálta a sértettet

Richard Wolfe, a Gervonta Davis által október végén összevert, emiatt pert indított nő ügyvédje azt nyilatkozta a Boxingscene.com portálnak, hogy várják a kézbesítést arról, hogy elindult a polgári peres és a kártérítési eljárás a bunyós ellen. A rendőrségi jegyzőkönyvből pár részlet napvilágot látott, és Gary Florencio, a Miami Gardens rendőrség nyomozója Andrea R. Wolfsonnak, Miami-Dade megyei bírónak tett vallomása alapján kiderült, hogy a Tank egyik kezével a hajánál fogva rángatta, míg a másikkal fojtogatta a nőt, akit egészen a VIP-parkolóig cibált el, miközben azt kiáltozta neki: „Azt hiszed, hogy nem talállak meg?”

A nő – akit a Tank többször, írásban is halálosan megfenyegetett – egyébként a rendőrségnek azt állította, hogy 2022 óta ismeri Davist, és öt hónapja voltak kapcsolatban egymással. Akkor tudott a szorult helyzetéből megszabadulni, amikor a férfi elment megkeresni az autóját, hogy az exét magával vigye valamilyen ismeretlen helyre. Az áldozat állításait a bántalmazásról orvosi leletek és jegyzőkönyvek igazolják.

Gervonta Davis legnagyobb kiütéses győzelmei:

