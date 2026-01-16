A Tank ideje végleg leáldozott, elfogatóparancsot adtak ki a profi boksz fenegyereke ellen

Némi túlzással azt lehet mondani, ha a Tank becenévre hallgató profi ökölvívó éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. A három súlycsoportban – pehely, nagypehely és könnyűsúly – is világbajnoki címet szerzett világklasszis, Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) a balhés élete nélkül a sportág legszűkebb elitjének lenne a tagja, hiszen valamennyi győztes meccsét elképesztő bunyót bemutatva nyerte meg kettő kivételével kiütéssel. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás 10 legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – Gervonta Davis nevéhez fűződik.

Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja is meggyőződhetett Fotó: Al Bello/AFP

Gervonta Davis ellen családi erőszak miatt elfogatóparancsot adtak ki

A 31 éves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, a gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben. Úgy volt, hogy 2025. november 14-én vele bokszol a sportág másik fenegyereke, Jake Paul (12-2, 7 KO), ám miután újfent összeverte gyermekei anyját annak a munkahelyén, a youtuber törölte őt az ellenfelei listájáról.

A sokadszorra bántalmazott nőnek sikerült épségben elhagynia a helyszínt, orvosi ellátást vett igénybe egy helyi kórházban. A WBA könnyűsúlyú világbajnoka ezúttal nem ússza meg a sokadik bántalmazást. A Ring Magazin beszámolt arról, hogy a Miami Gardens-i Rendőrkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy elfogatóparancsot adott ki Gervonta Davis ellen, ugyanis a biztonsági kamerák felvételei alátámasztották Courtney Rossel bántalmazását. Emmanuel Jeanty, a Miami Gardens-i rendőrség ügyvezető tisztviselője kijelentette, hogy az MGPD és az Egyesült Államok Marshals Service-ének szökésben lévőket felkutató munkacsoportja együttműködik Davis felkutatásában, aki a Miami környékén bujkál.

