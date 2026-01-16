gervonta davisbántalmazásmiamicourtney rosselelfogatóparancs

A Tank ideje végleg leáldozott, elfogatóparancsot adtak ki a profi boksz fenegyereke ellen

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző, az nem más, mint a WBA veretlen könnyűsúlyú világbajnoka. A három súlycsoportban is vb-címig jutó Gervonta Davis vélhetően ökölvívó karrierjének végére ért, ugyanis a sokadszor elkövetett bántalmazás után – gyermekei anyját veri rendszeresen – az FBI elfogatóparancsot adott ki ellene, és vélhetően évekre eltűnik a börtön falai között. Nagy kár a Tank becenevet viselő bunyósért, akinek rendkívüli ütőereje miatt a legtöbb meccse nem ment el a végéig.

Molnár László
2026. 01. 16. 5:37
Gervonta Davis karrierjének vége, ha elkapják, hosszú időre rács mögé kerül
Gervonta Davis karrierjének vége, ha elkapják, hosszú időre rács mögé kerül Forrás: boxingscene.com/Amanda Wescott
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Némi túlzással azt lehet mondani, ha a Tank becenévre hallgató profi ökölvívó éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. A három súlycsoportban – pehely, nagypehely és könnyűsúly – is világbajnoki címet szerzett világklasszis, Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) a balhés élete nélkül a sportág legszűkebb elitjének lenne a tagja, hiszen valamennyi győztes meccsét elképesztő bunyót bemutatva nyerte meg kettő kivételével kiütéssel. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás 10 legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – Gervonta Davis nevéhez fűződik.

Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja is meggyőződhetett
Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja is meggyőződhetett Fotó: Al Bello/AFP

Gervonta Davis ellen családi erőszak miatt elfogatóparancsot adtak ki

A 31 éves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, a gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben. Úgy volt, hogy 2025. november 14-én vele bokszol a sportág másik fenegyereke, Jake Paul (12-2, 7 KO), ám miután újfent összeverte gyermekei anyját annak a munkahelyén, a youtuber törölte őt az ellenfelei listájáról.

Az elmúlt hónapokban többször alaposan helybenhagyta volt barátnőjét, aki egyben gyermekei édesanyja is.

  • összesen 11 alkalommal bántalmazta a nőt
  • a tavalyi év augusztusában az apák napján ütötte meg többször
  • legutóbb október utolsó hetében a munkahelyén verte és fojtogatta.

A sokadszorra bántalmazott nőnek sikerült épségben elhagynia a helyszínt, orvosi ellátást vett igénybe egy helyi kórházban. A WBA könnyűsúlyú világbajnoka ezúttal nem ússza meg a sokadik bántalmazást. A Ring Magazin beszámolt arról, hogy a Miami Gardens-i Rendőrkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy elfogatóparancsot adott ki Gervonta Davis ellen, ugyanis a biztonsági kamerák felvételei alátámasztották Courtney Rossel bántalmazását. Emmanuel Jeanty, a Miami Gardens-i rendőrség ügyvezető tisztviselője kijelentette, hogy az MGPD és az Egyesült Államok Marshals Service-ének szökésben lévőket felkutató munkacsoportja együttműködik Davis felkutatásában, aki a Miami környékén bujkál. 
 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.