Teherán főként az amerikai bázisokat vette célba, de miután Donald Trump elnök megerősítette, hogy az akció során megölték Ali Hamenei legfelsőbb iráni vezetőt, a Közel-Keleti ország válogatás nélkül vett civil célpontokat is a célkeresztjébe.
Irán ámokfutásba kezdett a Közel-Keleten + videó
Irán brutális bosszúhadjáratot indított szomszédai ellen. Az akció során több olyan országot ért – drón és rakétacsapás– légitámadás, akik szövetségben állnak az Egyesült Államokkal. Donald Trump nemrég erősítette meg Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető halálhírét. Az ajatollah az Egyesült Államok és Izrael közösen vezetett katonai megelőző csapásának egyik célpontja volt. Irán azóta válaszcsapásokat indított minden olyan környező ország ellen, akik Amerikával állnak szövetségben.
Dubai össztűz alá került. Az egyik helyi lakos által készített videófelvételen iráni rakéták tucatjai hullanak az Egyesült Arab Emírségek fővárosára.
Kuvaitban egy drón okozott hatalmas felfordulást. A pilóta nélküli repülő eszköz robbant fel Kuvait Nemzetközi Repülőtéren. A becsapódás következtében megrémült tömeg fejvesztett menekülésbe kezdett.
A következő felvételt az autópályáról készítették Bahrein-ben. A videón jól látható, amint egy iráni ballisztikus rakéta csapódik az amerikai haditengerészet ötödik flottájának parancsnokságába a Bahreini Haditengerészeti Támogató Bázison.
További Külföld híreink
Donald Trump vasárnap figyelmeztette Iránt, hogy ne hajtson végre megtorló csapásokat az izraeli-amerikai akciót követően.
Irán most jelentette be, hogy ma nagyon keményen fog visszavágni, keményebben, mint valaha
– közölte az amerikai elnök Truth Social platformján.
Jobb, ha nem teszik meg, mert ha megteszik, akkor mi soha nem látott erővel csapunk le!
– figyelmeztette az iráni vezetést Donald Trump.
Borítókép: Ali Hamenei képét tartó személy a tömegben (Fotó: AFP )
A téma legfrissebb hírei
Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat a világ számára
A biztonsági helyzet destabilizálódott.
Fordulat jöhet a béketárgyalásokban?
Oroszország elfogadhatja az Egyesült Államok által Ukrajnának javasolt biztonsági garanciákat.
Így ölték meg Ali Khameneit + videó
Az izraeli hadsereg videót közölt a támadásról.
Két izraeli meghalt az iráni válaszcsapásokban
Izrael Egészségügyi Minisztériuma közölte, hogy több mint négyszáz ember került kórházba a támadások kezdete óta.
