Iránmegtorló légicsapásDubaj

Irán ámokfutásba kezdett a Közel-Keleten + videó

Irán brutális bosszúhadjáratot indított szomszédai ellen. Az akció során több olyan országot ért – drón és rakétacsapás– légitámadás, akik szövetségben állnak az Egyesült Államokkal. Donald Trump nemrég erősítette meg Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető halálhírét. Az ajatollah az Egyesült Államok és Izrael közösen vezetett katonai megelőző csapásának egyik célpontja volt. Irán azóta válaszcsapásokat indított minden olyan környező ország ellen, akik Amerikával állnak szövetségben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 14:16
Ali Hamenei képét tartó személy a tömegben
Ali Hamenei képét tartó személy a tömegben Forrás: AFP
Teherán főként az amerikai bázisokat vette célba, de miután Donald Trump elnök megerősítette, hogy az akció során megölték Ali Hamenei legfelsőbb iráni vezetőt, a Közel-Keleti ország válogatás nélkül vett civil célpontokat is a célkeresztjébe.

Irán ámokfutásba kezdett a Közel-Keleten
Irán ámokfutásba kezdett a Közel-Keleten Fotó: AFP

Dubai össztűz alá került. Az egyik helyi lakos által készített videófelvételen iráni rakéták tucatjai hullanak az Egyesült Arab Emírségek fővárosára.

 

Kuvaitban egy drón okozott hatalmas felfordulást. A pilóta nélküli repülő eszköz robbant fel  Kuvait Nemzetközi Repülőtéren. A becsapódás következtében megrémült tömeg fejvesztett menekülésbe kezdett.

A következő felvételt az autópályáról készítették Bahrein-ben. A videón jól látható, amint egy iráni ballisztikus rakéta csapódik az amerikai haditengerészet ötödik flottájának parancsnokságába a Bahreini Haditengerészeti Támogató Bázison.

Donald Trump vasárnap figyelmeztette Iránt, hogy ne hajtson végre megtorló csapásokat az izraeli-amerikai akciót követően.

Irán most jelentette be, hogy ma nagyon keményen fog visszavágni, keményebben, mint valaha 

– közölte az amerikai elnök Truth Social platformján.

Jobb, ha nem teszik meg, mert ha megteszik, akkor mi soha nem látott erővel csapunk le!

– figyelmeztette az iráni vezetést Donald Trump.

Borítókép: Ali Hamenei képét tartó személy a tömegben (Fotó: AFP )

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

