Nem aratott sikert a hódmezővásárhelyiek körében az ukrán költőnő szobra + videó

Leszja Ukrajinka mellszobrát Sándor Fegyir ukrán nagykövet adományozta az alföldi városnak.

2026. 03. 01. 14:23
Nem aratott sikert a helyiek körében, hogy szobrot emeltek egy hazánkban szinte ismeretlen ukrán költőnőnek Hódmezővásárhelyen – írja a Délmagyar.

Leszja Ukrajinka szobrát a kommunizmus áldozatainak emléknapján leplezték le Hódmezővásárhelyen (Fotó: Délmagyar)

A Leszja Ukrajinka-szoborról a hírportálnak sokan elmondták a véleményüket, de többen voltak, akik csak kamerán kívül nyilatkoztak a Márki-Zay Péter vezette városban.

Mikor megtudtam, hogy ennek a költőnőnek a szobrát itt felállítják, minden képviselőt megszavaltattam volna verssel, mert hallani sem hallottuk a nevét

– nyilatkozta egy nyugdíjas nő.

Ami megy Vásárhelyen, Márki-Zaytól, az szörnyű. Nem is csoda, hogy egyre kevesebb a lakosság

– mondta egy másik megkérdezett nő.

Mint arról beszámoltunk, tízezer dollárért állítottak szobrot annak az ukrán költőnek Hódmezővásárhelyen, akinek semmilyen köze nincs Magyarországhoz.

Az alkotást Sándor Fegyir ukrán nagykövet adományozta az alföldi városnak.

Leszja Ukrajinka (1871–1913) költőnő az interneten fellelhető életrajzi adatok szerint a századfordulón szoros kapcsolatban állt az ukrán marxista és szocialista mozgalmakkal. 1902-ben lefordította oroszról ukránra a Kommunista kiáltványt. Markó Csaba, a Fidesz–KDNP önkormányzati frakcióvezetője szerint a szoborállítást nem lehet másképp értelmezni, mint burkolt politikai gesztust az ukránokat támogató, háborús narratívát szajkózó városvezetés felé.

Borítókép: Leszja Ukrajinka hódmezővásárhelyi szobra (Fotó: Délmagyar)


