Kiderült, hogy a hódmezővásárhelyi ukrán költőnő szobra Sándor Fegyir adománya volt, aki szerint „Béla Bartók is ukrán volt”

Hódmezővásárhelyen egy Magyarországon szinte ismeretlen ukrán költőnőnek, Leszja Ukrajinkának állítottak szobrot mintegy tízezer dollárból. A pénzt adományként kapta a város, sokakat meglepte, kitől. Markó Csaba, a Fidesz–KDNP önkormányzati frakcióvezetője szerint a szoborállítást nem lehet másképp értelmezni, mint burkolt politikai gesztust az ukránokat támogató háborús narratíva irányába.

Forrás: Délmagyar2026. 02. 27. 12:48
A kommunizmus áldozatainak emléknapján Hódmezővásárhelyen szobrot állítottak Leszja Ukrajinkának. A 155 éve született ukrán költőnő fordította le oroszól ukránra a Kommunista kiáltványt, de Magyarországon ezzel együtt is szinte ismeretlen maradt – írja a Délmagyar. A szerdai szoboravatóból az ukrán politika melletti kiállás lett. Az eseményen Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere mellett beszédet mondott Sándor Fegyir is. Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is felidézte, hogy Bartók Béla a gyermekéveit Kárpátalján töltötte – egyébként az 1800-as évek végén – majd feltette a kérdést: Ő ukrán vagy magyar? Sándor Fegyir nem állt meg itt. Felsorolt néhányat a magyar kultúra legnagyobbjai közül, a XIX. század végéről és a XX. század elejéről. A nagykövet szerint a legjobb embereiket odaadták a magyar nemzetnek.

Fotó: Délmagyar 

– Béla Bartók, Simon Hollósy, Imre Révész, Ignaci Roskovic, Fegyir Kosztka Csontváry – sorolta az ukrán nagykövet. 

Arról, hogy Leszja Ukrajinka ukrán költőnőnek szobrot állítanak Hódmezővásárhelyen, a helyi közgyűlés döntött korábban. – Ez a szobor az ukrán–magyar barátság megtestesítője – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a februári közgyűlésen a tízezer dolláros szoborról és arról is beszélt, hogy Leszja Ukrajinka költőnő személyét nem ők választották ki, hanem Sándor Fegyir.

– Nagykövet úr azt mondta, az ukránok számára ő a legjelentősebb, és hozzánk, Vásárhelyhez a legméltóbb ukrán személyiség, a legukránabb költőnő – fűzte hozzá a polgármester Leszja Ukrajinkára utalva.

Fotó: Délmagyar 

Markó Csaba, a Fidesz–KDNP önkormányzati frakcióvezetője szerint 

a szoborállítást nem lehet másképp értelmezni, mint burkolt politikai gesztust az ukránokat támogató háborús narratíva irányába. 

Markó Csaba nem tartotta szerencsésnek a szobor felállításának dátumválasztását sem, ami február 25-re esett, ez a kommunizmus áldozatainak emléknapja is. A képviselő szerint sokkal nagyobb baj is van a szoborállítással. Szerinte amikor Ukrajna és Oroszország között évek óta tart a háború, és a magyar emberek jelentős része békét akar, nem pedig a háborús propaganda további erősítését, akkor érthetetlen, hogy miért kell egy ukrán nemzeti szimbólumot hirtelen a város közepére rakni. 

Fotó: Délmagyar 

A szoborállítás egy olyan ukrán államot próbál jelképesen piedesztálra emelni, amely rendszerszinten üldözi a magyar kisebbséget, nyíltan fenyegeti és zsarolja Magyarországot. Leszja Ukrajinka szobra jelen pillanatban egyáltalán nem szolgálja Hódmezővásárhely érdekeit, hanem háborús célokat propagál – finoman, fű alatt, „kulturális” köntösben – írta a Fidesz–KDNP közgyűlési frakcióvezetője.

– Dollárok átvételében nagy rutinnal rendelkezem, úgyhogy ha nem is „gurul”, de nagy örömmel veszünk tízezer dollárnyi adományt – mondta a néhány napja megtartott közgyűlésen Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Mint kiderült, a

szobrot Sándor Fegyir ukrán nagykövet adományozta az alföldi városnak, értékét tízezer dollárban határozta meg.


Többen azt kifogásolták, hogy Hódmezővásárhelynek nem kellett volna egy ekkora, tízezer dolláros adományt elfogadnia, miközben az ukrán nép háborútól szenved, sokan nélkülöznek, és rekordhideg is sújtotta a lakosságot. Ezért úgy látják, inkább a megsegítésüket kellett volna támogatni a tízezer dollárból.


Borítókép: A szoboravató (Fotó: Délmagyar)


 

