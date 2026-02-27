Kiderült, hogy a hódmezővásárhelyi ukrán költőnő szobra Sándor Fegyir adománya volt, aki szerint „Béla Bartók is ukrán volt”

A kommunizmus áldozatainak emléknapján Hódmezővásárhelyen szobrot állítottak Leszja Ukrajinkának. A 155 éve született ukrán költőnő fordította le oroszól ukránra a Kommunista kiáltványt, de Magyarországon ezzel együtt is szinte ismeretlen maradt – írja a Délmagyar. A szerdai szoboravatóból az ukrán politika melletti kiállás lett. Az eseményen Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere mellett beszédet mondott Sándor Fegyir is. Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is felidézte, hogy Bartók Béla a gyermekéveit Kárpátalján töltötte – egyébként az 1800-as évek végén – majd feltette a kérdést: Ő ukrán vagy magyar? Sándor Fegyir nem állt meg itt. Felsorolt néhányat a magyar kultúra legnagyobbjai közül, a XIX. század végéről és a XX. század elejéről. A nagykövet szerint a legjobb embereiket odaadták a magyar nemzetnek.

Fotó: Délmagyar

– Béla Bartók, Simon Hollósy, Imre Révész, Ignaci Roskovic, Fegyir Kosztka Csontváry – sorolta az ukrán nagykövet.

Arról, hogy Leszja Ukrajinka ukrán költőnőnek szobrot állítanak Hódmezővásárhelyen, a helyi közgyűlés döntött korábban. – Ez a szobor az ukrán–magyar barátság megtestesítője – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a februári közgyűlésen a tízezer dolláros szoborról és arról is beszélt, hogy Leszja Ukrajinka költőnő személyét nem ők választották ki, hanem Sándor Fegyir.

– Nagykövet úr azt mondta, az ukránok számára ő a legjelentősebb, és hozzánk, Vásárhelyhez a legméltóbb ukrán személyiség, a legukránabb költőnő – fűzte hozzá a polgármester Leszja Ukrajinkára utalva.

Fotó: Délmagyar

Markó Csaba, a Fidesz–KDNP önkormányzati frakcióvezetője szerint

a szoborállítást nem lehet másképp értelmezni, mint burkolt politikai gesztust az ukránokat támogató háborús narratíva irányába.

Markó Csaba nem tartotta szerencsésnek a szobor felállításának dátumválasztását sem, ami február 25-re esett, ez a kommunizmus áldozatainak emléknapja is. A képviselő szerint sokkal nagyobb baj is van a szoborállítással. Szerinte amikor Ukrajna és Oroszország között évek óta tart a háború, és a magyar emberek jelentős része békét akar, nem pedig a háborús propaganda további erősítését, akkor érthetetlen, hogy miért kell egy ukrán nemzeti szimbólumot hirtelen a város közepére rakni.