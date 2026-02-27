Olekszij Kopitko, az ukrán védelmi minisztérium korábbi tanácsadója bejegyzésében becsmérelte a magyar miniszterelnököt, egyben súlyos fenyegetést is megfogalmazott Magyarországgal szemben.
Itt az újabb ukrán fenyegetés Magyarország energiabiztonsága ellen
Újabb, Magyarország energiabiztonságát érintő fenyegetés hangzott el: Olekszij Kopitko, az ukrán védelmi minisztérium korábbi tanácsadója úgy fogalmazott, hogy „Ukrajna szándékaival” és az ukrán hadsereg erejével szemben nem lehet megvédeni Magyarország energetikai létesítményeit.
„Maga az ötlet, hogy valamit meg lehet védeni Ukrajna törekvéseitől, nagyon nevetséges. Például az ukrán speciális haderő bemutatta a legfrissebb eredményeit […]
• Megsemmisítve: indítóállvány, radar és a S–400 komplexum kiegészítő anyagai;
• Megsérült a „Pantsir S-1” légvédelmi rakétarendszer.
Ez nagyon jelentős eredmény […] Összességében, ha kiszámoljuk, hogy Oroszország mennyi légvédelmet vesztett a Krímben, az valami elképesztő mutató.”
További Külföld híreink
Vegyük észre: a mieink minden éjjel valami értékeset rombolnak le az elfoglalt Krímben. A oroszok védelme pedig két-három nagyságrenddel erősebb és képzettebb, mint Magyarországé, annak ellenére, hogy az a NATO tagja.
– fogalmazott bejegyzésében Kopitko, hozzátéve:
[…] Ha most valami zavargás kezdődik, Ukrajna másodszor nem fogadja el a »humanitárius« kifogásokat.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat a világ számára
A biztonsági helyzet destabilizálódott.
Fordulat jöhet a béketárgyalásokban?
Oroszország elfogadhatja az Egyesült Államok által Ukrajnának javasolt biztonsági garanciákat.
Irán ámokfutásba kezdett a Közel-Keleten + videó
Dubaj is össztűz alá került.
Így ölték meg Ali Khameneit + videó
Az izraeli hadsereg videót közölt a támadásról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat a világ számára
A biztonsági helyzet destabilizálódott.
Fordulat jöhet a béketárgyalásokban?
Oroszország elfogadhatja az Egyesült Államok által Ukrajnának javasolt biztonsági garanciákat.
Irán ámokfutásba kezdett a Közel-Keleten + videó
Dubaj is össztűz alá került.
Így ölték meg Ali Khameneit + videó
Az izraeli hadsereg videót közölt a támadásról.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!