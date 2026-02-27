„Maga az ötlet, hogy valamit meg lehet védeni Ukrajna törekvéseitől, nagyon nevetséges. Például az ukrán speciális haderő bemutatta a legfrissebb eredményeit […]

• Megsemmisítve: indítóállvány, radar és a S–400 komplexum kiegészítő anyagai;

• Megsérült a „Pantsir S-1” légvédelmi rakétarendszer.

Ez nagyon jelentős eredmény […] Összességében, ha kiszámoljuk, hogy Oroszország mennyi légvédelmet vesztett a Krímben, az valami elképesztő mutató.”