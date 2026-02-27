UkrajnaOrbán ViktorMagyarországfenyegetésenergiabiztonság

Itt az újabb ukrán fenyegetés Magyarország energiabiztonsága ellen

Újabb, Magyarország energiabiztonságát érintő fenyegetés hangzott el: Olekszij Kopitko, az ukrán védelmi minisztérium korábbi tanácsadója úgy fogalmazott, hogy „Ukrajna szándékaival” és az ukrán hadsereg erejével szemben nem lehet megvédeni Magyarország energetikai létesítményeit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 14:19
Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Olekszij Kopitko, az ukrán védelmi minisztérium korábbi tanácsadója bejegyzésében becsmérelte a magyar miniszterelnököt, egyben súlyos fenyegetést is megfogalmazott Magyarországgal szemben. 

Ukrán védelmi minisztérium korábbi tanácsadója fenyegette meg Orbán Viktort és Magyarországot (Fotó: MTI)
Az ukrán védelmi minisztérium korábbi tanácsadója fenyegette meg Orbán Viktort és Magyarországot (Fotó: MTI)

„Maga az ötlet, hogy valamit meg lehet védeni Ukrajna törekvéseitől, nagyon nevetséges. Például az ukrán speciális haderő bemutatta a legfrissebb eredményeit […]

• Megsemmisítve: indítóállvány, radar és a S–400 komplexum kiegészítő anyagai;

• Megsérült a „Pantsir S-1” légvédelmi rakétarendszer.

Ez nagyon jelentős eredmény […] Összességében, ha kiszámoljuk, hogy Oroszország mennyi légvédelmet vesztett a Krímben, az valami elképesztő mutató.”

Vegyük észre: a mieink minden éjjel valami értékeset rombolnak le az elfoglalt Krímben. A oroszok védelme pedig két-három nagyságrenddel erősebb és képzettebb, mint Magyarországé, annak ellenére, hogy az a NATO tagja.

– fogalmazott bejegyzésében Kopitko, hozzátéve: 

[…] Ha most valami zavargás kezdődik, Ukrajna másodszor nem fogadja el a »humanitárius« kifogásokat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu