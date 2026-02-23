Rendkívüli

Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

ukrajnaszlovákiamagyarország

Katonai akcióval fenyegeti Magyarországot Ukrajna

Rendkívül súlyos fenyegetést fogalmazott meg egy ukrán veterán és publicista Magyarországgal szemben. Jevhen Dikij szerint ha Magyarország nem állítja vissza a dízelszállítást Ukrajna felé, a háborúban álló országnak megvan a katonai ereje ahhoz, hogy egyszerűen bevonuljon Magyarországra.

Munkatársunktól
2026. 02. 23. 16:53
Illusztráció (Forrás: AFP)
Példátlan fenyegetést fogalmazott meg Magyarországgal szemben Jevhen Dikij ukrán veterán és publicista. Dikij szerint itt az ideje, hogy Ukrajna „más nyelven beszéljen” Magyarország és Szlovákia vezetőivel.

Újabb példátlan fenyegetést fogalmazott meg Magyarországgal szemben Ukrajna a dízelszállítás leállítása miatt
Újabb, példátlan fenyegetést fogalmazott meg Magyarországgal szemben Ukrajna a dízelszállítás leállítása miatt (Fotó: AFP)

Hamar nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy pontosan milyen nyelvre gondol.

Magyarország és Szlovákia fegyveres erői együttvéve is sokkal gyengébbek, mint bármelyik hadtestünk. Elnézést, de vagy visszakapcsoljátok, amit lekapcsoltatok, vagy egyszerűen bemegyünk, és saját védelem alá vesszük ezeket az objektumokat, és magunknak kapcsoljuk vissza

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „érdekes lenne látni, hogyan reagálnának, ha így beszélnénk velük”.

Dikij szerint Ukrajnának lenne katonai képessége és ereje bevonulni Magyarországra, és itt az idő, hogy Ukrajna ne csak az elfoglalt területeken és a fronton mutassa meg a katonai erejét, hanem bárhol, ahol Kijev érdekei ellen dolgoznak.

Fizikailag teljes mértékben képesek vagyunk már ezen a nyelven beszélni velük. Szerintem ideje kilépni abból a paradigmából, hogy az erőprojekciónk kizárólag a megszállt területeinkre és Oroszország határ menti régióira korlátozódik. Úgy gondolom, erőinket bárhol megmutathatjuk, ahol erőszakos módszerekkel próbálnak ellenünk fellépni

– folytatta a fenyegetőzést Dikij.

Mint arról beszámoltunk, Magyarország és Szlovákia arra válaszul állította le az Ukrajnába irányuló dízelszállítást, hogy az ukrán fél politikai zsarolásként kezeli a Barátság kőolajvezeték ügyét. A vezetéken január 27. óta nem érkezik kőolaj. A magyar kormány válasza egyértelmű: hiába fenyegetnek, Magyarország nem hagyja magát megzsarolni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

