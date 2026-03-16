A Kárpát-medence a tehetségek földje

– Mi, magyarok a Kárpát-medence magyar fiatal tehetségeire vagyunk a legbüszkébbek; erről szól immár 18 éve a Nemzeti Tehetségprogram és erről szól a program eddigi 45 milliárd forintja, amivel 350 ezer fiatalt segített a kormány talentumainak gazdagításában – mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője hétfőn Veresegyházán.

A tárcavezető a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban a Minőségi Tehetséggondozó Műhelyek számára megtartott címátadó ünnepségen arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében, „a tehetségek földjén” büszkék vagyunk arra, hogy több mint ezeréves hagyományunkból, ezeréves államiságunkból, keresztény hitünkből és kultúránkból olyan tehetségeket adtunk a világnak, amelyek a kultúrában, a tudományban ott vannak a világ minden táján.

Hozzátette, hogy bár Magyarország csak a 96. helyen áll a világ demográfiai listáján, a Nobel-díjasok számát tekintve mégis a 11., sportsikereit, olimpiai sikereit tekintve pedig a 13. helyen állunk.

A fiatal tehetségek vonatkozásában pedig egyes világranglisták szerint a 10. helyezést értük el – fűzte hozzá.

Az idei Nemzeti Tehetségprogram arca nem más, mint Kapu Tibor

– tette hozzá a miniszter.

Hankó elmondta, a Nemzeti Tehetségprogramnak felajánlott egyszázalékos adófelajánlásokkal kapcsolatban azt vállalja a kormány, hogy minden felajánlott forinthoz még egy forintot tesz hozzá. Közölte, így történt ez korábban is, az előzőekben felajánlott 3 milliárd forint tekintetében.

Ma azt ünnepeljük, hogy a minősített tehetséggondozó műhelyek száma 50-ről 58-ra emelkedik a mai címátadóval

– tette hozzá.