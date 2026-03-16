Hankó BalázsKapu TiborNemzeti TehetségprogramVeresegyháza

A Kárpát-medence a tehetségek földje

Habár a demográfiai rangsorokban a középmezőnyben helyezkedünk el, mégis előkelő helyen szerepelünk a Nobel-díjasok és az olimpikonok számában.

Forrás: MTI2026. 03. 16. 16:49
– Mi, magyarok a Kárpát-medence magyar fiatal tehetségeire vagyunk a legbüszkébbek; erről szól immár 18 éve a Nemzeti Tehetségprogram és erről szól a program eddigi 45 milliárd forintja, amivel 350 ezer fiatalt segített a kormány talentumainak gazdagításában – mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője hétfőn Veresegyházán.

A tárcavezető a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban a Minőségi Tehetséggondozó Műhelyek számára megtartott címátadó ünnepségen arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében, „a tehetségek földjén” büszkék vagyunk arra, hogy több mint ezeréves hagyományunkból, ezeréves államiságunkból, keresztény hitünkből és kultúránkból olyan tehetségeket adtunk a világnak, amelyek a kultúrában, a tudományban ott vannak a világ minden táján.

Hozzátette, hogy bár Magyarország csak a 96. helyen áll a világ demográfiai listáján, a Nobel-díjasok számát tekintve mégis a 11., sportsikereit, olimpiai sikereit tekintve pedig a 13. helyen állunk.

 A fiatal tehetségek vonatkozásában pedig egyes világranglisták szerint a 10. helyezést értük el – fűzte hozzá. 

Az idei Nemzeti Tehetségprogram arca nem más, mint Kapu Tibor

 – tette hozzá a miniszter.

Hankó elmondta, a Nemzeti Tehetségprogramnak felajánlott egyszázalékos adófelajánlásokkal kapcsolatban azt vállalja a kormány, hogy minden felajánlott forinthoz még egy forintot tesz hozzá. Közölte, így történt ez korábban is, az előzőekben felajánlott 3 milliárd forint tekintetében. 

Ma azt ünnepeljük, hogy a minősített tehetséggondozó műhelyek száma 50-ről 58-ra emelkedik a mai címátadóval

 – tette hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
