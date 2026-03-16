orbán viktorminiszterelnökBékemenetkaposvár

Orbán Viktor: Lehet számháborúzni, de még nem láttam ekkora tömeget + videó

A miniszterelnököt útban Kaposvárra kérdezték, ahol hamarosan választási fórumot tart a város főterén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 15:52
– A mai nap különleges nap, mert a Békemenet utáni első nap, vagyis a kampány első napja – mutatott rá Orbán Viktor, aki útban Kaposvárra jelentkezett be a Facebook-oldalán. A miniszterelnök országjárásának keretében 18 órakor tart választási fórumot a Somogy vármegyei város főterén.

Orbán Viktor a március 15-ei Békemenettel kapcsolatban hangsúlyozta:

Nagyon sokan voltunk. Lehet számháborúzni, de még nem láttam ekkora tömeget.

Elmondta, a gyermekei és az unokái is a menetben sétáltak.

Mindig úgy kell valamit lezárni, hogy abból neki lehessen indulni. Egy nemzeti ünnep jó zárás és nyitás egyszerre, mert számvetést is kér, követel, és arról is kell beszélni, hogy akkor most mi lesz. Tehát az éppen jó zsanér, amin meg tud fordulni a politika ajtaja

– szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a valaha volt legnagyobb Békemenet zajlott le Budapesten a március 15-ei nemzeti ünnepen. Hatalmas tömeg gyűlt össze, a Kossuth tér teljesen megtelt. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
