Gőzerővel készül Kaposvár Orbán Viktor látogatására: épül a színpad a Kossuth téren

Gőzerővel készülnek Kaposváron Orbán Viktor hétfő esti látogatására, bár a városban egyelőre kevés jel utal a közelgő eseményre – írja a Sonline. Legutóbb januárban járt Kaposváron a miniszterelnök, amikor a digitális polgári körök háborúellenes rendezvényét tartották a Kaposvár Arénában. Most innen indul Orbán Viktor új országjárása: az érdeklődőket március 16-án 18 órára várják a Kossuth térre.
A portál információi szerint
a március 15-i ünnepséghez felállított színpadot a székesegyház elől áthelyezik a városháza elé.
A munkálatok már megkezdődtek: egy nagy kamion kora délelőtt hajtott be a Kossuth térre, ami csak kisebb fennakadást okozott a forgalomban.
A Sonline a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is érdeklődött arról, hogy a miniszterelnök látogatása idején számítani kell-e útlezárásokra a környéken, illetve arról is kérdezték a hatóságot, hogy más szervezet vagy párt jelentett-e be rendezvényt az adott időpontra.
A rendőrség válasza szerint
nem lesznek útlezárások Kaposváron Orbán Viktor beszéde idején, és más rendezvényt sem jelentettek be a megadott időpontra.
A portál úgy tudja, hogy a Kossuth tér sem lesz teljesen lezárva a gyalogosforgalom elől: a szervezők egy folyosót hagynak majd szabadon, ahol a járókelők át tudnak haladni a téren.
A miniszterelnök védelmét a helyszínen a Terrorelhárítási Központ munkatársai biztosítják.
Orbán Viktor országjárásának állomásai
Országjárásra indul Orbán Viktor, aki a Facebook-oldalán tette közzé a helyszíneket. A miniszterelnök a következő héten hat városba is ellátogat, a sort Kaposvár nyitja, ahol a Kossuth tér lesz az országjáró körút első állomása.
Az országjárás programja:
- Március 16., 18.00 Kaposvár, Kossuth tér
- Március 17., 18.00 Eger, Eszterházy tér
- Március 18., 18.00 Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20., 18.00 Szentendre, Fő tér
- Március 21., 16.00 Miskolc, Szent István tér
- Március 22., 16.00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
