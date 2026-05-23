Las Vegas-i másnapozás a jutalom a győzelemért azon a meccsen, amelyen a legnagyobbat lehet kaszálni

A Hull City 1-0-ra legyőzte a Middlesbrough-t a Championship rájátszásának Wembleyben rendezett döntőjében, ezzel feljutott a Premier League-be. A világ leggazdagabb futballmeccsének is nevezett találkozó hőse Oli McBurnie volt, a legemlékezetesebb nyilatkozatot azonban a török tulajdonos, Acun Ilicali adta, aki Las Vegas-i jutalmat ígért a játékosainak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 22:34
Ünnepelnek Hull City játékosai, miután megnyerték a Championship playoffot a Middlesbrough ellen Wembley-ben Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
A Sky Sportsnak adott nyilatkozatában élete egyik legnagyobb napjának nevezte a feljutást, majd arról beszélt, hogy a futball teljesen más lelkiállapotot kíván, mint az üzlet. Azt mondta, az utolsó percekben szinte mozdulni sem tudott, és nem bírta volna elviselni, ha a Hull kap egy késői gólt.

A legemlékezetesebb mondata azonban az volt, amikor saját magát jellemezte:

– Nem én vagyok a leggazdagabb tulajdonos, hanem a legőrültebb – mondta Acun Ilicali, majd rátért a játékosokra.

Szerinte a Hull futballistái hősök, akiknek szeretetre és törődésre van szükségük. Hozzátette, hogy a klub már így is a liga legmagasabb bónuszát fizeti nekik, de ez számára nem elég. Ezután jött a mondat, amelyből alighanem idézet lesz Hullban:

Szeretném elküldeni őket Las Vegasba egy repülővel, hadd élvezzék az életüket. Nehéz idény volt!

A török sajtóban már korábban is megjelent, hogy Ilıcalı magánrepülős Las Vegas-i utat ígért a csapatnak, ha sikerül feljutni a Premier League-be. A Wembley után már nem ígéretként, hanem győzelmi tervként hangzott el a jutalom.

Acun Ilicali, a Hull City török tulajdonosa a Premier League-be jutást érő trófeával Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ki az az Acun Ilicali?

Acun Ilicali Törökország egyik legismertebb médiaszemélyisége. Riporterként kezdte, majd televíziós producerként és műsorvezetőként épített birodalmat, többek között realityműsorok és szórakoztató formátumok révén. Később az Acun Medya alapítójaként nemzetközi szinten is ismert lett, majd a futballban is egyre nagyobb szerepet vállalt.

A Hull Cityt 2022-ben vásárolta meg, és már az első időszaktól azt hangoztatta, hogy a klubot vissza akarja vezetni a Premier League-be. Ez akkor inkább ambiciózus tervnek tűnt, mint közeli realitásnak. A Hull az elmúlt években messze volt az élvonaltól, az előző idényben még a kiesést is csak nagy nehézségek árán kerülte el, majd átigazolási korlátozások mellett kellett új csapatot építenie.

Ehhez képest a klub most a legnagyobb ugrást hajtotta végre: a Championshipből nemcsak feljutott, hanem a lehető legdrámaibb módon tette meg. Egy 95. percben szerzett góllal, egy botrányos előzményekkel terhelt playoff után, a Wembleyben.

McBurnie szerint meg volt írva a Hull City győzelme

A győztes gólt szerző Oli McBurnie is úgy érezte, mintha előre megírták volna a történetet. A támadó arról beszélt, hogy a döntő tökéletesen leképezte a Hull egész idényét: nem náluk volt többet a labda, nem ők dominálták a játékot, de hitték, hogy lesz egy lehetőségük. Amikor ez eljött, McBurnie jó helyen volt.

A Middlesbrough oldalán Kim Hellberg vezetőedző csalódottan értékelt. Csapata többet birtokolta a labdát, próbálta irányítani a játékot, de nem tudott elég veszélyes lenni. A vereség különösen fájdalmas, mert a Boro a Southampton kizárása után kapott második esélyt a feljutásra, de a Wembleyben így sem tudta megtörni rossz sorozatát.

A Hull City viszont visszatért oda, ahová Ilıcalı érkezése óta vágyott: a Premier League-be. A klub kasszája hatalmas bevétellel gazdagodhat, a játékosok pedig minden bizonnyal nem felejtik el, mit ígért nekik a tulajdonos. A futballban ritkán ilyen közvetlen az összefüggés: egy 95. percben szerzett gól, legalább 200 millió fontos tét, majd irány Las Vegas.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

