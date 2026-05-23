Las Vegas-i másnapozás a jutalom a győzelemért azon a meccsen, amelyen a legnagyobbat lehet kaszálni

A Sky Sportsnak adott nyilatkozatában élete egyik legnagyobb napjának nevezte a feljutást, majd arról beszélt, hogy a futball teljesen más lelkiállapotot kíván, mint az üzlet. Azt mondta, az utolsó percekben szinte mozdulni sem tudott, és nem bírta volna elviselni, ha a Hull kap egy késői gólt.

A legemlékezetesebb mondata azonban az volt, amikor saját magát jellemezte:

– Nem én vagyok a leggazdagabb tulajdonos, hanem a legőrültebb – mondta Acun Ilicali, majd rátért a játékosokra.

Szerinte a Hull futballistái hősök, akiknek szeretetre és törődésre van szükségük. Hozzátette, hogy a klub már így is a liga legmagasabb bónuszát fizeti nekik, de ez számára nem elég. Ezután jött a mondat, amelyből alighanem idézet lesz Hullban:

Szeretném elküldeni őket Las Vegasba egy repülővel, hadd élvezzék az életüket. Nehéz idény volt!

A török sajtóban már korábban is megjelent, hogy Ilıcalı magánrepülős Las Vegas-i utat ígért a csapatnak, ha sikerül feljutni a Premier League-be. A Wembley után már nem ígéretként, hanem győzelmi tervként hangzott el a jutalom.

Acun Ilicali, a Hull City török tulajdonosa a Premier League-be jutást érő trófeával Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ki az az Acun Ilicali?

Acun Ilicali Törökország egyik legismertebb médiaszemélyisége. Riporterként kezdte, majd televíziós producerként és műsorvezetőként épített birodalmat, többek között realityműsorok és szórakoztató formátumok révén. Később az Acun Medya alapítójaként nemzetközi szinten is ismert lett, majd a futballban is egyre nagyobb szerepet vállalt.

A Hull Cityt 2022-ben vásárolta meg, és már az első időszaktól azt hangoztatta, hogy a klubot vissza akarja vezetni a Premier League-be. Ez akkor inkább ambiciózus tervnek tűnt, mint közeli realitásnak. A Hull az elmúlt években messze volt az élvonaltól, az előző idényben még a kiesést is csak nagy nehézségek árán kerülte el, majd átigazolási korlátozások mellett kellett új csapatot építenie.

Ehhez képest a klub most a legnagyobb ugrást hajtotta végre: a Championshipből nemcsak feljutott, hanem a lehető legdrámaibb módon tette meg. Egy 95. percben szerzett góllal, egy botrányos előzményekkel terhelt playoff után, a Wembleyben.