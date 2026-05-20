Premier Leaguevármegyei bajnokságmegyei bajnokKirály SportegyesületHalmosi Péter

„Tolószékben visztek le” – megyeiben bajnok a volt magyar Premier League-futballista

Halmosi Péter 35-ször szerepelt a magyar válogatottban. Angliában futballozott a Premier League-ben és a Championshipben. Idehaza volt bajnok az NB I-ben a Debrecennel és az NB II-ben a Haladással. Most pedig a megyei bajnokságban lett aranyérmes Király Gábor csapata, a Király SE színeiben. A 46 éves Halmosi Péter lapunknak elmondta, folytatná akár az NB III-ban is, és lehet, hogy tolószékben kell majd levinni a pályáról.

Szalay Attila
2026. 05. 20. 5:20
A volt válogatott és Premier League-futballista, Halmosi Péter (az alsó sorban középen, jobbról az ötödik) 46 évesen megyei bajnok lett Király Gábor csapatának színeiben Forrás: Király SE / Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez már nem a Premier League, de győzni ugyanúgy akarok”

Hogyan tovább? A Hull City színeiben a Premier League-ben 18, a Plymouth Argyle-ban a Championshipben 59 meccsen pályára lépő balszélső ma már 46 éves – szeptemberben, az új idény elején betölti a 47-et. Halmosi számára azonban nem kérdés a folytatás.

– Ha Király Gabi még számít rám, akkor maradok, szerintem állnám még a sarat az NB III-ban is. Voltam már bajnok az NB I-ben a Debrecennel, az NB II-ben a Haladással, most meg a megyeiben. Az NB III még kimaradt… Ez a szint már nem a Premier League, de nekem ez már főként a mozgásról szól. Győzni viszont ugyanúgy szeretek és akarok, mint régen – fogalmazott Halmosi.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu