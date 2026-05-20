„Tolószékben visztek le” – megyeiben bajnok a volt magyar Premier League-futballista

„Ez már nem a Premier League, de győzni ugyanúgy akarok”

Hogyan tovább? A Hull City színeiben a Premier League-ben 18, a Plymouth Argyle-ban a Championshipben 59 meccsen pályára lépő balszélső ma már 46 éves – szeptemberben, az új idény elején betölti a 47-et. Halmosi számára azonban nem kérdés a folytatás.

– Ha Király Gabi még számít rám, akkor maradok, szerintem állnám még a sarat az NB III-ban is. Voltam már bajnok az NB I-ben a Debrecennel, az NB II-ben a Haladással, most meg a megyeiben. Az NB III még kimaradt… Ez a szint már nem a Premier League, de nekem ez már főként a mozgásról szól. Győzni viszont ugyanúgy szeretek és akarok, mint régen – fogalmazott Halmosi.