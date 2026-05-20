A testükön mesélik el a történeteiket az amazóniai indiánok – most mi is bepillanthatunk a világukba

A szépség rítusai – Tolldísz és testfestés Amazóniában egy olyan világba enged bepillantást, ahol a szépség elsősorban nem esztétikai kategória, hanem a közösséghez tartozás, az identitás és a rítusok nyelve. A Néprajzi Múzeum új kiállításának különlegessége, hogy közel visz bennünket egy távoli indián közösség mindennapjaihoz és ünnepeihez.

Petrovics Gabriella
2026. 05. 20. 5:42
A szépség rítusai – Tolldísz és testfestés Amazóniában című fotókiállítás egy részlete Fotó: Polyák Attila
A 2027. január 4-ig látható tárlat egyik legerősebb élménye, hogy nemcsak az ünnepi állapotot mutatja meg, hanem az átváltozás folyamatát is. 

Verswijver fotói lépésről lépésre követik végig, hogyan készül el egy-egy testfestés, hogyan helyezik fel egymásra a díszeket, és miként válik a hétköznapi test rituális testté.

Kiderül, hogy a fekete szín a társadalmi lét és a normalitás színe, míg a vörös az erőt és a vitalitást jelképezi. A kiállítás a hétköznapok és a rituális alkalmak világát egyaránt megmutatja: az ünnepi készülődést, a test átalakítását, az étkezéseket vagy éppen az erdei teknősök feldolgozását. Az utolsó egység pedig már azt érzékelteti, hogyan változtatta meg az amazóniai közösségek életét a nyugati áruk megjelenése.

Ahogy végighaladunk a szekciókon, egyre inkább az az érzésünk támad, hogy ezekben a fotográfiákban valami ritka bizalom rejlik. Talán azért, mert Gustaaf Verswijver 1974 óta több mint hetven hónapot töltött terepen. 

Kutatásaira rendszeresen elkísérte felesége, Martine de Roeck is, akinek felvételei szintén láthatók a kiállításon. A két nézőpont különösen izgalmassá teszi az anyagot. 

Egyes képek dokumentarista pontosságúak, mások szinte líraiak.

Színes tollak, fekete festékcsíkok, gyermeki mozdulatok és ünnepi gesztusok ismétlődnek a fotókon, miközben lassan egy (egykor híresen harcias) indián közösség rajzolódik ki előttünk. A felvételek mellett nyakláncokat, maszkokat, lábcsörgőket, tolldíszeket és testdeformáláshoz használt eszközöket is láthatunk, amelyek egy ma is létező kultúra lenyomatai.

A szépség rítusai azért marad velünk sokáig, mert a fotók mögött végig ott érezni az időt, a türelmet és a bizalmat. A tárlat nem egyszerűen egy távoli közösség életét mutatja meg, hanem azt is, milyen ritka és törékeny pillanat, amikor emberek valóban közel engedik egymáshoz a saját világukat.

 

