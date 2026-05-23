Miután folytatódott a meccs, a 61. percben Konrad Laimer megduplázhatta volna a Bayern előnyét, de hat méterről nem találta az üres kaput, az égbe lőtte a labdát. A 80. percben aztán Kane újra betalált, mégőpedig úgy, hogy néhány másodperccel korábban 23 méterről zúgó kapufát lőtt. A 92. percben Harry Kane még belőtt egy 11-est, a Bayern München az ő mesterhármasával győzött 3-0-ra.
Ezért szakadt félbe a Német Kupa döntője, hóhért kiáltottak Berlinben
A labdarúgó Német Kupa döntőjében szombaton este a berlini Olimpiai stadionban a Bayern München és a Stuttgart csapott össze. A Bayern München 3-0-ra nyert, és mindhárom gólját Harry Kane szerezte. A Bayern 2020 uán lett újra a Német Kupa győztese.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!