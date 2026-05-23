Ivanka TrumpIránterrorizmusmerénylet

Ivanka Trump is merényletkísérlet célpontja volt

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump ellen már több merényletet kíséreltek meg beiktatása óta és az előtt is. Egy nemrég letartóztatott iraki férfi azonban Ivanka Trump ellen készített elő merényletet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 19:32
Fotó: RICH STORRY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A lap számára egyébként a tervezett merénylet tényét Entifadh Qanbar, a washingtoni iraki nagykövetség korábbi katonai attaséhelyettese is megerősítette. „Kászem halála után Al-Saadi azt mondta az embereknek: »Meg kell ölnünk Ivankát, és fel kell gyújtanunk Trump házát, ahogy ő is felgyújtotta a miénket«”. „Hallottuk, hogy alaprajza van Ivanka floridai házáról” – tette hozzá.

A gyanúsítottról úgy tartják, hogy kulcsfigura az iraki–iráni terrorhálózatokban. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának a New York Post által idézett jelentése szerint 18 támadás vagy támadási kísérlet miatt folyik ellene eljárás Európában és az Egyesült Államokban.

Az amerikai hatóságok azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatba hozható a Bank of New York Mellon amszterdami fiókjának márciusi gyújtogatásával, a két zsidó áldozat elleni áprilisi londoni késeléses támadással, valamint az Egyesült Államok torontói konzulátusán szintén márciusban elkövetett lövöldözéssel.

Borítókép: Ivanka Trump, az amerikai elnök lánya (Fotó: AFP)

