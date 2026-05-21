Sokkoló bejelentés: mellrákkal küzd Donald Trump Jr. exe

Vanessa Trump szerdán tudatta követőivel, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála. Donald Trump Jr. volt felesége az Instagramon közzétett személyes hangvételű bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a napokban egy orvosi beavatkozáson esett át, és már megkezdődött a kezelése.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 8:19
Donald Trump Jr. (Fotó: AFP)
Vanessa arról is beszélt, hogy a hét elején egy beavatkozást hajtottak végre rajta. Egyúttal köszönetet mondott családjának, gyermekeinek és az őt ellátó egészségügyi szakembereknek azért a támogatásért, amelyet a diagnózis óta kapott.

Elmondása szerint igyekszik a gyógyulásra összpontosítani, és erőt merít abból a szeretetből és törődésből, amely körülveszi.

A bejelentésre rövid idő alatt számos támogató üzenet érkezett. A Trump család több tagja is nyilvánosan együttérzéséről biztosította.

Vanessa Trump üzenete végén külön is megköszönte a sok bátorító szót. Egyúttal arra kérte a nyilvánosságot, hogy ebben az időszakban tartsák tiszteletben a magánéletét, hogy minden figyelmét az egészségére és a felépülésére fordíthassa.

Vanessa Trumpnak öt gyermeke született Donald Trump Jr.-ral kötött házasságából. Az elmúlt években többnyire távol maradt a reflektorfénytől, és jóval visszafogottabb közéleti szerepet vállalt, mint a Trump család számos más tagja.

A közelmúltban azért került ismét a figyelem középpontjába, mert nyilvánosságra került kapcsolata a golfvilág legendájával, Tiger Woodsszal. Woods márciusban szintén arra kérte a sajtót és a közvéleményt, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket, miután kapcsolatuk jelentős médiaérdeklődést váltott ki.

Vanessa Trump közleményében nem tért ki arra, hogy a betegséget milyen stádiumban fedezték fel, és a kezeléssel kapcsolatban sem osztott meg további részleteket. Mindössze annyit közölt, hogy nemrég egy orvosi beavatkozáson esett át, és jelenleg is folyamatos orvosi ellátásban részesül.

