Tényleg, miért nem veszi a fáradságot? Leleplezték Marco Rossi mulasztását

„A kapitány természetesen azt hív be, akit akar, de megbántani egy játékost teljesen felesleges” – mondta Sallói, hozzátéve, hogy Rossi diplomatikusabban is megfogalmazhatta volna a véleményét. A volt válogatott játékos szerint a közönséget érdekli, ki miért kerül be vagy marad ki a keretből, ezért az őszinteség önmagában nem baj. A gond inkább az, ha a vélemény sértőnek hat, vagy ha nem látszik mögötte kellő alaposság.

Miért nem nézte meg Marco Rossi személyesen az MLS-t?

Sallói István itt jutott el a legfontosabb ponthoz. Felidézte, hogy játékosként vele is előfordult hasonló helyzet, amikor Csank János szövetségi kapitány azt mondta, ciprusi és izraeli bajnokságból nem válogat, mert gyengébb ligáknak tartja őket. Sallói szerint lehet ilyen szakmai véleménye egy kapitánynak, de azt elvárná, hogy előbb utazzon el, nézze meg élőben az adott bajnokságot, és csak utána hozzon döntést.

Ezután mondta ki a Rossi számára legkellemetlenebb állítást: „Rossinak is van az MLS-ről egy véleménye, úgy, hogy egyszerűen nem utazott ki Amerikába megnézni a színvonalat, megnézni a magyar játékosokat a saját közegükben.”

Sallói szerint ez ugyanúgy alapvető elvárás lenne, mint az, hogy a kapitány ott ül az NB I-es mérkőzéseken. Úgy fogalmazott, a mindenkori szövetségi kapitánytól minimum elvárás, hogy ne engedjen át egyetlen magyar játékost sem a rostán pusztán azért, mert egy adott bajnokságról előzetes véleménye van. Különösen úgy, hogy az MLS-ből több futballista is ott lehet a világbajnokságon, miközben Rossi rendszeresen kritikusan beszél a ligáról.

A magyar válogatottnál is elvárás, a tiszteletnek kölcsönösnek kell lennie

Sallói István zárásként tanácsot is megfogalmazott. Szerinte ha a kapitány őszinte véleményt mond játékosokról, ligákról, összehasonlítja őket egymással, akkor számolnia kell azzal, hogy erre válaszok érkeznek. „Ezt el kell fogadni sértődés nélkül, vagy diplomatikusabban kell fogalmazni” – mondta.