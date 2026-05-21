magyar válogatottmlsmarco rossinikitschersallói istván

Tényleg, miért nem veszi a fáradságot? Leleplezték Marco Rossi mulasztását

Egyre szaporodnak a konfliktusok Marco Rossi körül: a magyar válogatott szövetségi kapitánya az utóbbi időben edzőknek, újságíróknak, játékosoknak is üzent, most pedig Kádár Tamás és Nikitscher Tamás jelezte, váratlanul érte őket Rossi megnyilatkozása. Sallói István volt válogatott labdarúgó, sportvezető úgy fogalmazott meg tanácsot a kapitánynak, hogy közben diszkréten rámutatott egy fontos mulasztásra is: szerinte Rossi anélkül mond véleményt az MLS-ről és az ott játszó magyarokról, hogy személyesen megnézte volna őket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 8:33
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya gyakran fogalmaz meg fölöslegesen sértő véleményt
Marco Rossi belátta, kissé keményen fogalmazott Nikitscher Tamásról. Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A kapitány természetesen azt hív be, akit akar, de megbántani egy játékost teljesen felesleges” – mondta Sallói, hozzátéve, hogy Rossi diplomatikusabban is megfogalmazhatta volna a véleményét. A volt válogatott játékos szerint a közönséget érdekli, ki miért kerül be vagy marad ki a keretből, ezért az őszinteség önmagában nem baj. A gond inkább az, ha a vélemény sértőnek hat, vagy ha nem látszik mögötte kellő alaposság.

Miért nem nézte meg Marco Rossi személyesen az MLS-t?

Sallói István itt jutott el a legfontosabb ponthoz. Felidézte, hogy játékosként vele is előfordult hasonló helyzet, amikor Csank János szövetségi kapitány azt mondta, ciprusi és izraeli bajnokságból nem válogat, mert gyengébb ligáknak tartja őket. Sallói szerint lehet ilyen szakmai véleménye egy kapitánynak, de azt elvárná, hogy előbb utazzon el, nézze meg élőben az adott bajnokságot, és csak utána hozzon döntést.

Ezután mondta ki a Rossi számára legkellemetlenebb állítást: „Rossinak is van az MLS-ről egy véleménye, úgy, hogy egyszerűen nem utazott ki Amerikába megnézni a színvonalat, megnézni a magyar játékosokat a saját közegükben.”

Sallói szerint ez ugyanúgy alapvető elvárás lenne, mint az, hogy a kapitány ott ül az NB I-es mérkőzéseken. Úgy fogalmazott, a mindenkori szövetségi kapitánytól minimum elvárás, hogy ne engedjen át egyetlen magyar játékost sem a rostán pusztán azért, mert egy adott bajnokságról előzetes véleménye van. Különösen úgy, hogy az MLS-ből több futballista is ott lehet a világbajnokságon, miközben Rossi rendszeresen kritikusan beszél a ligáról.

A magyar válogatottnál is elvárás, a tiszteletnek kölcsönösnek kell lennie

Sallói István zárásként tanácsot is megfogalmazott. Szerinte ha a kapitány őszinte véleményt mond játékosokról, ligákról, összehasonlítja őket egymással, akkor számolnia kell azzal, hogy erre válaszok érkeznek. „Ezt el kell fogadni sértődés nélkül, vagy diplomatikusabban kell fogalmazni” – mondta.

Marco Rossiról többször tapasztalhattuk, hogy nehezen viseli a kritikát. Éppen ezért furcsa, hogy ő maga újabban egyre harsányabban bírál, minősít vagy becsmérel másokat. A tiszteletnek azonban kölcsönösnek kell lennie: ha a kapitány nyilvánosan beszél játékosokról és bajnokságokról, nem csodálkozhat azon, ha idővel őt is nyilvánosan bírálják.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu