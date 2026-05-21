Piros és kék lapok is villantak: videón a brutalitás a kézilabda NB I eseménydús záróköréből

Szerdán rendezték az utolsó, 26. fordulót a férfikézilabda NB I alapszakaszában. Az már korábban eldőlt, hogy ismét Veszprém–Szeged döntőt rendeznek, a kiesés elkerüléséért viszont a Szigetszentmiklós és a Komló küzdött egymással. Végül a Budakalász mellett a Komló búcsúzott, de ennél is eseménydúsabb volt a Gyöngyös Csurgó elleni találkozója.

2026. 05. 21. 7:30
Feszült hangulatban zárult az idény Gyöngyösön Fotó: HEOL/Czímer Tamás
Jócskán akadt dolguk a játékvezetőknek. Fotó: HEOL/Czímer Tamás

Utóbbi esetnél a hazaiak vezetőedzője, Bíró Balázs is kapott kétperces kiállítást, majd úgy értékelt, hogy „emlékezetes mérkőzés volt, az tény”. Az idényt az egygólos vereségük után a Gyöngyös mögött tizedik helyen záró csurgóiak trénere, Alem Toszkics sajnálatát fejezte ki, hogy így alakult az összecsapás.

Férfikézilabda NB I

26. (utolsó) forduló:

  • Liqui Moly NEKA–One Veszprém HC 40-51 (19-28)
  • Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász 35-24 (18-11)
  • HE-DO B.Braun Gyöngyös–Csurgói KK 23-22 (12-12)
  • Carbonex-Komló–ETO University HT 29-31 (26-27)
  • OTP Bank-Pick Szeged–FTC-Green Collect 37-27 (18-12)
  • Szigetszentmiklósi KSK–PLER-Budapest 28-28 (13-13)
  • Mol Tatabánya KC–Budai Farkasok-Rév 41-34 (20-16)

Az alapszakasz végeredménye:

  1. One Veszprém HC 52 pont
  2. OTP-Bank Pick Szeged 45
  3. Mol Tatabánya KC 40
  4. FTC-Green Collect 32
  5. Balatonfüredi KSE 26
  6. Liqui Moly NEKA 25
  7. PLER-Budapest 23
  8. ETO University HT 21
  9. HE-DO B.Braun Gyöngyös 20
  10. Csurgói KK 19
  11. Budai Farkasok-Rév 18
  12. Szigetszentmiklósi KSK 16
  13. Carbonex-Komló 15
  14. CYEB-Budakalász 12

A bajnoki döntő tervezett programja:

  • május 29., péntek: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 19.00
  • június 2., kedd: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC 19.00
  • június 5., péntek: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 17.00 (ha szükséges)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolmok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
