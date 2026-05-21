Piros és kék lapok is villantak: videón a brutalitás a kézilabda NB I eseménydús záróköréből

Utóbbi esetnél a hazaiak vezetőedzője, Bíró Balázs is kapott kétperces kiállítást, majd úgy értékelt, hogy „emlékezetes mérkőzés volt, az tény”. Az idényt az egygólos vereségük után a Gyöngyös mögött tizedik helyen záró csurgóiak trénere, Alem Toszkics sajnálatát fejezte ki, hogy így alakult az összecsapás.
Férfikézilabda NB I
26. (utolsó) forduló:
- Liqui Moly NEKA–One Veszprém HC 40-51 (19-28)
- Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász 35-24 (18-11)
- HE-DO B.Braun Gyöngyös–Csurgói KK 23-22 (12-12)
- Carbonex-Komló–ETO University HT 29-31 (26-27)
- OTP Bank-Pick Szeged–FTC-Green Collect 37-27 (18-12)
- Szigetszentmiklósi KSK–PLER-Budapest 28-28 (13-13)
- Mol Tatabánya KC–Budai Farkasok-Rév 41-34 (20-16)
Az alapszakasz végeredménye:
- One Veszprém HC 52 pont
- OTP-Bank Pick Szeged 45
- Mol Tatabánya KC 40
- FTC-Green Collect 32
- Balatonfüredi KSE 26
- Liqui Moly NEKA 25
- PLER-Budapest 23
- ETO University HT 21
- HE-DO B.Braun Gyöngyös 20
- Csurgói KK 19
- Budai Farkasok-Rév 18
- Szigetszentmiklósi KSK 16
- Carbonex-Komló 15
- CYEB-Budakalász 12
A bajnoki döntő tervezett programja:
- május 29., péntek: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 19.00
- június 2., kedd: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC 19.00
- június 5., péntek: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 17.00 (ha szükséges)
