Chema Rodríguez határozott választ adott a lemondását firtató kérdésre a kudarc után

Lapunk kérdésére, hogy gondolt-e a lemondásra, így felelt: – Nem, egy pillanatra sem, mert hiszek abban a projektben, amit a csapattal és a szövetséggel együtt végzünk. Súlyos veszteség lenne, ha nem jutnánk ki a vb-re, de az Európa-bajnoki szereplésen keresztül is látok esélyt az olimpiai kvalifikáció kiharcolására.

Ilyés Ferenc és Nagy László nem kapkod, egyszerre csalódottak és bizakodóak

Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke azzal kezdte a mondandóját, a párharc visszaigazolta, nem véletlenül tartottak a szerbektől, miként fogalmazott, a veszprémi visszavágón, a szenzációs hangulatú mérkőzésen minden adott volt a sikerhez, sajnos nem tudtunk annyival nyerni, hogy az elég legyen. Chema Rodríguez személyéről, felelősségéről csupán ennyit mondott:

Az elnökség majd összeül és meghallgatja a szövetségi kapitány beszámolóját.

Ilyés Ferenc megerősítette, a Magyar Kézilabda-szövetség hétfőn hivatalosan is jelentkezett a két szabadkártya egyikére a nemzetközi szövetségnél.

– Még nem engedtük el a vb-szereplés lehetőségét. Ha a pályán nem is sikerült kivívni a részvételt, a sportdiplomáciai lehetőséget igyekszünk megragadni – jegyezte meg.

Nagy László, a férfiválogatott csapatvezője is csalódottságának adott hangot, ugyanakkor a szavai azt suggalják, nem kíván gyökeres változást.

– Volt lehetőségünk, hogy kiaharcoljuk a továbbjutást. A csapat jelesre vizsgázott, volt tartása, igazi csapatként küzdött. Érezhető volt, hogy a párharc a visszavágó utolsó tíz percében dől majd el. Így is történt. A magyar válogatottnak is volt esélye, nem így alakult, így a legszörnyűbb, hogy egyetlen gólon múlt.

Reálisan kell értékelni, ezt meg is tesszük majd, nem csak a hibákat, a jó dolgokat is látni kell.

Természetesen a kapitányi beszámolót az elnökség értékelheti másként, de az elhangzottak alapján nincs kapitányváltó hangulat a magyar kézilabdázásban.

Hogyan áll a világbajnoki szabadkártya ügye?

Horváth Gabriella, a magyar szövetség főtitkára elmondta, a szabadkártya kiosztásáról nincs egyértelmű kritériumrendszer, a döntés tehát az IHF elnökségének saját hatásköre. Az MKSZ kérelmében azzal érvelt, amit lapunk is többszört megírt a napokban: csupán egyetlen góllal vesztettük el a párharcot, az elmúlt három világbajnokságon csak négy olyan ország akadt, amelyik mindannyiszor eljutott a legjobb nyolc közé, ezek egyike Magyarország.