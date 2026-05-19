Chema Rodríguez határozott választ adott a lemondását firtató kérdésre a kudarc után

Nem egyet, kettő is aludt a történtekre a magyar férfi-kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya. Chema Rodríguez a szövetség szokásos sajtótájékoztatóján újfent beszélt a fájdalmas kudarcról, a Szerbia ellen elvesztett párharcról, aminek következtében Magyarország lemarad a 2027-es, németországi világbajnokságról. A spanyol szakember elismerte, hogy ő is hibázott, de a távozása fel sem merült. Szóba került az elmúlt napokban gyakran emlegetett szabadkártya is, a nemzetközi szövetség, az IHF ily módon még gyakorolhat kegyet, azaz megnyílhat a kiskapu a magyar válogatott előtt.

Novák Miklós
2026. 05. 19. 12:44
Chema Rodríguez szövetségi kapitány senkit sem hibáztat a magyar kézilabda-válogatott kudarca, a Szerbia elleni világbajnoki selejtezős párharc elvesztése után
Chema Rodríguez szövetségi kapitány senkit sem hibáztat a magyar kézilabda-válogatott kudarca, a Szerbia elleni világbajnoki selejtezős párharc elvesztése után
Lapunk kérdésére, hogy gondolt-e a lemondásra, így felelt: – Nem, egy pillanatra sem, mert hiszek abban a projektben, amit a csapattal és a szövetséggel együtt végzünk. Súlyos veszteség lenne, ha nem jutnánk ki a vb-re, de az Európa-bajnoki szereplésen keresztül is látok esélyt az olimpiai kvalifikáció kiharcolására.

Ilyés Ferenc és Nagy László nem kapkod, egyszerre csalódottak és bizakodóak

Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke azzal kezdte a mondandóját, a párharc visszaigazolta, nem véletlenül tartottak a szerbektől, miként fogalmazott, a veszprémi visszavágón, a szenzációs hangulatú mérkőzésen minden adott volt a sikerhez, sajnos nem tudtunk annyival nyerni, hogy az elég legyen. Chema Rodríguez személyéről, felelősségéről csupán ennyit mondott:

Az elnökség majd összeül és meghallgatja a szövetségi kapitány beszámolóját.

Ilyés Ferenc megerősítette, a Magyar Kézilabda-szövetség hétfőn hivatalosan is jelentkezett a két szabadkártya egyikére a nemzetközi szövetségnél.

– Még nem engedtük el a vb-szereplés lehetőségét. Ha a pályán nem is sikerült kivívni a részvételt, a sportdiplomáciai lehetőséget igyekszünk megragadni – jegyezte meg.

Nagy László, a férfiválogatott csapatvezője is csalódottságának adott hangot, ugyanakkor a szavai azt suggalják, nem kíván gyökeres változást. 

– Volt lehetőségünk, hogy kiaharcoljuk a továbbjutást. A csapat jelesre vizsgázott, volt tartása, igazi csapatként küzdött. Érezhető volt, hogy a párharc a visszavágó utolsó tíz percében dől majd el. Így is történt. A magyar válogatottnak is volt esélye, nem így alakult, így a legszörnyűbb, hogy egyetlen gólon múlt.

Reálisan kell értékelni, ezt meg is tesszük majd, nem csak a hibákat, a jó dolgokat is látni kell.

 

Természetesen a kapitányi beszámolót az elnökség értékelheti másként, de az elhangzottak alapján nincs kapitányváltó hangulat a magyar kézilabdázásban.

Hogyan áll a világbajnoki szabadkártya ügye?

Horváth Gabriella, a magyar szövetség főtitkára elmondta, a szabadkártya kiosztásáról nincs egyértelmű kritériumrendszer, a döntés tehát az IHF elnökségének saját hatásköre. Az MKSZ kérelmében azzal érvelt, amit lapunk is többszört megírt a napokban: csupán egyetlen góllal vesztettük el a párharcot, az elmúlt három világbajnokságon csak négy olyan ország akadt, amelyik mindannyiszor eljutott a legjobb nyolc közé, ezek egyike Magyarország. 

A 2027-es, németországi világbajnokság csoportjait június 10-én sorsolják ki, a döntésnek tehát legkésőbb addig meg kell születnie, de erre akár már a napokban sor kerülhet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
