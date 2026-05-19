ETO FCmagyar labdarúgó–válogatottMiroslav KloseTóth Rajmund1 FC Nürnberg

Több száz millió forintot fizetne a magyar futballistáért a német legenda klubja

Gyorsan zajlanak az események Tóth Rajmund körül. Az ETO FC 22 éves középpályása a múlt héten először került be Marco Rossi válogatott keretébe, majd megszerezte az NB I-es bajnoki címet a győriekkel. Máris jöhet az újabb jelentős mérföldkő Tóth Rajmund karrierjében: Németországban arról írnak, hogy Miroslav Klose csapata, a Nürnberg egymillió eurót – mintegy 360 millió forintot – fizetne a leigazolásáért.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 11:34
Tóth Rajmund ma már magyar bajnok és válogatott kerettag, hamarosan légiós is lehet Németországban Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
