Több száz millió forintot fizetne a magyar futballistáért a német legenda klubja
Gyorsan zajlanak az események Tóth Rajmund körül. Az ETO FC 22 éves középpályása a múlt héten először került be Marco Rossi válogatott keretébe, majd megszerezte az NB I-es bajnoki címet a győriekkel. Máris jöhet az újabb jelentős mérföldkő Tóth Rajmund karrierjében: Németországban arról írnak, hogy Miroslav Klose csapata, a Nürnberg egymillió eurót – mintegy 360 millió forintot – fizetne a leigazolásáért.
