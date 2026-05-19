A felmérés rávilágított arra is, hogy a cégek komoly küzdelmet folytatnak a hazai dolgozókért. A résztvevők 37,6 százaléka rendkívül nehéznek, több mint fele pedig nehéznek ítéli a magyar szakemberek megtalálását és megtartását. A vállalatok jelentős része, több mint nyolcvan százaléka egyedül nem is képes megoldani a külföldi munkaerő toborzását, így elengedhetetlen számukra a minősített szolgáltató partnerek bevonása. A WHC Csoport éppen ezért kéri nyomatékosan a döntéshozókat, hogy a politikai lépések előtt indítsanak érdemi egyeztetést a munkáltatói érdekképviseletekkel. A külföldi működőtőke és a hazai munkahelyek védelme csakis egy kiszámítható és fokozatos stratégia mentén tartható fenn.
Vendégmunkás-stop: nyomatékos kérés érkezett a kormányhoz
A hazai vállalatok komoly aggodalommal figyelik a kormányzat legújabb terveit a munkaerőpiacon. A döntéshozók a hazai inaktív rétegek bevonásával próbálják megoldani az egyre égetőbb hiányt, és ehhez korlátoznák a harmadik országból érkezők foglalkoztatását. A nagyfoglalkoztatók és a vendégmunkás közvetítéssel foglalkozó cégek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az azonnali tiltás végzetes lehet a gazdaságra nézve.
