A kisiskolás gyermekére bízta a nő a koraszülött csecsemőjét, amíg éjszaka gátlástalanul dorbézolt

Több rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség azzal a nővel szemben, aki a gyermekeit bántalmazta és elhanyagolta.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 19. 11:00
A nő a gyerekek testi épségére veszélyes hulladékokat halmozott fel a házban és az udvaron. A vádlott a koraszülött és fokozott gondoskodásra szoruló kisbaba mellett dohányzott. A nő gyakran közös italozással és tudatmódosító szerek fogyasztásával együtt járó, éjszakába nyúló bulikat rendezett a házban, ilyenkor a vádlott ittas, illetve bódult állapotban a csecsemőt másik gyermekére bízta. Éjjelente a kisbaba sírására testvérének kellett felkelnie, aki emiatt fáradtan és kialvatlanul ment iskolába.

Többször előfordult, hogy az ittas vagy bódult állapotban lévő nő a síró kisbabát durván megrázta, trágár szavakkal illette, nem látta el anyai feladatait.

A vádlott az italozással és szerhasználattal kialakult elhanyagoló magatartásával súlyosan veszélyeztette gyermekei értelmi, érzelmi, pszichés fejlődését. Emiatt a hatóságok a két kiskorú gyermeket kiemelték a családból.

A Ceglédi Járási Ügyészség a nőt két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, a szülői felügyeleti jog megszüntetését, és minden olyan foglalkozástól való eltiltását indítványozta, amelyben 18 éven aluli személlyel kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
