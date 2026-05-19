Magyar Péter elhagyja az országot: az első hivatalos miniszterelnöki útjára indult Lengyelországba

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a küldöttségben több tárcavezető is részt vesz: Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter is a delegáció tagja.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint Varsóban hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, emellett találkozik a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a szejm és a szenátus vezetőivel is. A megbeszélések középpontjában várhatóan a kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatok, valamint a regionális együttműködés kérdései állnak.

A bejegyzésben kitért arra is, hogy Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, valamint saját esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök-helyettesnek nevezi ki Ruff Bálint Györgyöt.

Magyar Péter korábban a választási kampányban már találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.

Lengyel, magyar két jóbarát. Éljen az ezeréves lengyel-magyar barátság! 🇭🇺🤝🇵🇱 pic.twitter.com/obMo5aOu97 — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) February 14, 2026

A program csütörtökön folytatódik: Varsóból Bécsbe utazik a delegáció, ahol az osztrák kancellárral és az államfővel is hivatalos tárgyalások várhatók. Az osztrák sajtó arról ír, hogy jelentősen lerövidítette ausztriai látogatását az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter. Csütörtökön mindössze néhány óra múlva elhagyja Bécset, mert sürgős kormányzati ügyek várnak rá Budapesten. A délutánra tervezett részvételét egy fórumon lemondták. Az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara (WKO) rendezvényét is törölték a programjából.