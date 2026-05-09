Ide utazhat először miniszterelnökként Magyar Péter

A két hagyományos szövetséges viszonya az elmúlt években megromlott – írta a PAP lengyel hírügynökség.
Magyar Péter már bemutatkozott Tusknak
Magyar Péter korábban a választási kampányban már találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.
Akkori találkozójukról baráti hangulatú fotót osztott meg közösségi oldalán a lengyel miniszterelnök is.
Tusk akkor úgy fogalmazott:
Vannak, akik Varsót akarták Budapestté tenni. Ma Budapest olyan akar lenni, mint Varsó.
