Müncheni kulisszák mögött: Magyar Péter is beállt a háborúpárti sorba

Miközben a magyar kormány következetesen a béke és a mielőbbi tűzszünet mellett érvel, Magyar Péter Münchenben látványosan a háborúpárti európai elit oldalán sorakozott fel. A Tisza Párt elnöke a közelmúltban olyan vezetőkkel egyeztetett, akik az ukrajnai konfliktus további eszkalációját kockáztatva is a fegyverszállítások és a pénzügyi támogatások fokozását sürgetik – mindezt úgy, hogy közben Magyarország energiaellátása és a magyar családok megélhetése is könnyen a geopolitikai játszmák tétjévé válhat.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 20. 16:41
Magyar Péter és háborúpárti főnöke Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke Budapesten Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a bajor fővárosban egyértelműen az ukrán álláspont támogatása mellett foglalt állást, és Volodimir Zelenszkij tervének végrehajtása mellett köteleződött el, írja az Origo.

Magyar Péter
Magyar Péter és Orbán Anita München felé (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A bajor fővárosban rendezett biztonságpolitikai konferencián Magyar Péter több, Ukrajna feltétel nélküli támogatását zászlajára tűző politikussal tárgyalt. Köztük volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök, aki az egyik leghangosabb szószólója az Oroszország elleni további szankcióknak és fegyverszállításoknak. 

A találkozóról készült baráti hangulatú fotók és bejegyzések alapján úgy tűnt, mintha nem is lenne kérdés, melyik irányba húz a Tisza Párt elnöke.

A Tisza Párt vezetője több olyan háborúpárti európai vezetővel egyeztetett, akik az Ukrajna további katonai és pénzügyi támogatását szorgalmazó irányvonal meghatározó képviselői. Magyar Péter így egyértelműen a háborús támogatáspolitika európai fősodrához kíván csatlakozni.

Magyar Pétert a német kancellár is eligazította

Magyar Péter egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral is, aki világossá tette: Berlin katonailag és gazdaságilag is kész tovább támogatni Kijevet. A német politika egyre nyíltabban beszél a fegyverkezés szükségességéről, sőt a sorkatonaság visszaállítása is napirendre került. Úgy tűnik, ebben a közegben Magyar Péter is megtalálta a helyét.

Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A háttérben pedig ott áll Manfred Weber, az Európai Néppárt háborúpárti és hírhedten magyargyűlölő elnöke is, aki régóta sürgeti, hogy Európa katonailag is vállaljon nagyobb felelősséget Ukrajna mellett. A brüsszeli irányvonal tehát egyértelmű: több pénz, több fegyver, több kockázat.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) shakes hands with leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet fog Magyar Péterrel Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel

Kormánypárti értékelések szerint a Tisza vezetőjének müncheni útja nem pusztán udvariassági látogatás volt. A Fidesz szerint Magyar Péter és politikai köre Münchenben beállt a háborús sorba.

A Fidesz szerint múlt hétvégén Magyar Pétert nem véletlenül hívták Münchenbe. Német közvetítéssel ott tájékoztatta őt Zelenszkij arról, hogy leállítja a hazánkat ellátó olajvezetéket.

A kormánypárt szerint mindez pedig azt jelenti, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel működik együtt, és ezzel veszélybe sodorhatja a magyar családok megélhetését és az ország energiabiztonságát.

Nincs több kérdés, Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel, de aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti. Ez elfogadhatatlan!

– fogalmaztak. 

Borítókép: Magyar Péter és háborúpárti főnöke, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)



 

