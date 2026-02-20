Müncheni kulisszák mögött: Magyar Péter is beállt a háborúpárti sorba

A bajor fővárosban rendezett biztonságpolitikai konferencián Magyar Péter több, Ukrajna feltétel nélküli támogatását zászlajára tűző politikussal tárgyalt. Köztük volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök, aki az egyik leghangosabb szószólója az Oroszország elleni további szankcióknak és fegyverszállításoknak.

Lengyel, magyar két jóbarát. Éljen az ezeréves lengyel-magyar barátság! 🇭🇺🤝🇵🇱 pic.twitter.com/obMo5aOu97 — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) February 14, 2026

A találkozóról készült baráti hangulatú fotók és bejegyzések alapján úgy tűnt, mintha nem is lenne kérdés, melyik irányba húz a Tisza Párt elnöke.

A Tisza Párt vezetője több olyan háborúpárti európai vezetővel egyeztetett, akik az Ukrajna további katonai és pénzügyi támogatását szorgalmazó irányvonal meghatározó képviselői. Magyar Péter így egyértelműen a háborús támogatáspolitika európai fősodrához kíván csatlakozni.

Magyar Pétert a német kancellár is eligazította

Magyar Péter egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral is, aki világossá tette: Berlin katonailag és gazdaságilag is kész tovább támogatni Kijevet. A német politika egyre nyíltabban beszél a fegyverkezés szükségességéről, sőt a sorkatonaság visszaállítása is napirendre került. Úgy tűnik, ebben a közegben Magyar Péter is megtalálta a helyét.

Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A háttérben pedig ott áll Manfred Weber, az Európai Néppárt háborúpárti és hírhedten magyargyűlölő elnöke is, aki régóta sürgeti, hogy Európa katonailag is vállaljon nagyobb felelősséget Ukrajna mellett. A brüsszeli irányvonal tehát egyértelmű: több pénz, több fegyver, több kockázat.