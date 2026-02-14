Friedrich Merz német kancellárral is találkozott Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián, amiről büszkén számolt be közösségi odalán. Bejegyzésében kifejtette, miről beszélt Merznek.

Magyar Pétert a főnöke leplezte le

Magyar Péter arról is írt, hogy elmondta a német kancellárnak, nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

Ennek azonban épp a német kancellár mondott ellent, lebuktatva ezzel a Tisza Párt elnökét.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Friedrich Merz német kancellár a müncheni konferencián az EU bővítési kilátásaira is kitért. Elismerte, hogy egyre kényelmetlenebbül érzi magát amiatt, hogy az Európai Unió nem képes érdemi előrelépést felmutatni a csatlakozási folyamatban. Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is blokkolja az ukrán csatlakozást, „de ezt le kell küzdenünk”.

Az áprilisban esedékes választások után remélhetőleg megnyílhatnak a következő fejezetek, és egyre közelebb kerülhetnek az EU-hoz

– utalt az áprilisi magyar parlamenti választásokra.

