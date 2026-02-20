Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó

A múlt hétvégén Magyar Pétert nem véletlenül hívták Münchenbe. Német közvetítéssel ott tájékoztatta őt Zelenszkij, hogy leállítja a hazánkat ellátó olajvezetéket.

A Fidesz szerint Magyar Péter és politikai köre Münchenben beállt a sorba.

Magyar Péterék még a helyszínen visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek: készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát.

Magyar Péter Zelenszkij nótáját fújja

A párt szerint mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel működik együtt, és ezzel veszélybe sodorhatja a magyar családok megélhetését és az ország energiabiztonságát.

Nincs több kérdés, Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel, de aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti. Ez elfogadhatatlan! Mondjunk nemet a háborúra!

– fogalmaztak.