A kormánypárt videója szerint Magyar Pétert nem véletlenül hívták meg a müncheni biztonságpolitikai fórumra.
Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó
Magyar Pétert nem véletlenül hívták meg a müncheni biztonságpolitikai fórumra. Zelenszkijék, német közvetítéssel ott tájékoztatták a Tisza vezetőjét, hogy az ukránok leállítják a hazánkat ellátó olajvezetéket. Magyar Péter és a Tisza készen áll arra, hogy Magyarországról kitiltsa az olcsó orosz energiát.
A múlt hétvégén Magyar Pétert nem véletlenül hívták Münchenbe. Német közvetítéssel ott tájékoztatta őt Zelenszkij, hogy leállítja a hazánkat ellátó olajvezetéket.
A Fidesz szerint Magyar Péter és politikai köre Münchenben beállt a sorba.
Magyar Péterék még a helyszínen visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek: készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát.
Magyar Péter Zelenszkij nótáját fújja
A párt szerint mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel működik együtt, és ezzel veszélybe sodorhatja a magyar családok megélhetését és az ország energiabiztonságát.
Nincs több kérdés, Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel, de aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti. Ez elfogadhatatlan! Mondjunk nemet a háborúra!
– fogalmaztak.
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát.
A front mögött: Castel szerint árnyaltabb a valóság
Robert C. Castel legfrissebb elemzése.
Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta
A rezsicsökkentés is veszélybe kerülhet.
Itt a vége: elég a brüsszeli titkolózásból
Dömötör Csaba: Teljes nyilvánosságot és egységes nyilvántartást követelünk a Brüsszelből pénzelt szervezetekről.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát.
A front mögött: Castel szerint árnyaltabb a valóság
Robert C. Castel legfrissebb elemzése.
Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta
A rezsicsökkentés is veszélybe kerülhet.
Itt a vége: elég a brüsszeli titkolózásból
Dömötör Csaba: Teljes nyilvánosságot és egységes nyilvántartást követelünk a Brüsszelből pénzelt szervezetekről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!