Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó

Magyar Pétert nem véletlenül hívták meg a müncheni biztonságpolitikai fórumra. Zelenszkijék, német közvetítéssel ott tájékoztatták a Tisza vezetőjét, hogy az ukránok leállítják a hazánkat ellátó olajvezetéket. Magyar Péter és a Tisza készen áll arra, hogy Magyarországról kitiltsa az olcsó orosz energiát.

Forrás: Facebook2026. 02. 20. 13:43
Magyar Péter és Orbán Anita München felé Forrás: X/Magyar Péter
A kormánypárt videója szerint Magyar Pétert nem véletlenül hívták meg a müncheni biztonságpolitikai fórumra.

Magyar Péter
Friedrich Merz, Magyar Péter és Donald Tusk  (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suarez)

A múlt hétvégén Magyar Pétert nem véletlenül hívták Münchenbe. Német közvetítéssel ott tájékoztatta őt Zelenszkij, hogy leállítja a hazánkat ellátó olajvezetéket.

A Fidesz szerint Magyar Péter és politikai köre Münchenben beállt a sorba.

Magyar Péterék még a helyszínen visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek: készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát.

Magyar Péter Zelenszkij nótáját fújja

A párt szerint mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel működik együtt, és ezzel veszélybe sodorhatja a magyar családok megélhetését és az ország energiabiztonságát.

Nincs több kérdés, Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel, de aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti. Ez elfogadhatatlan! Mondjunk nemet a háborúra!

– fogalmaztak.

 

