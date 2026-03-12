Szijjártó Péter: A Török Áramlat földgázvezeték kiiktatásával háromszorosára nőnének a rezsiköltségek

Nekünk, magyar kormánynak az a feladatunk, célunk, és ezt végre is fogjuk hajtani, hogy Magyarország kimaradjon ezekből a háborúkból, és a magyar embereket, a magyar családokat és a magyar gazdaságot megkíméljük ezeknek a háborúknak a hatásaitól

– folytatta.

A minisztérium közleménye szerint leszögezte, hogy a magyar–román együttműködésnek fontos része lesz a következő időszakban az energetikai kapcsolatok szorosabbra fonása.

Ezzel kapcsolatban pedig rámutatott, hogy tavaly Magyarország körülbelül másfélmilliárd köbméternyi földgázt vásárolt Románia irányából, és előrehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a hamarosan kitermelésre kerülő fekete-tengeri mezőkből Magyarország is vásárolhasson.

Úgy vélekedett, hogy Ukrajna nem elégszik meg az olajblokáddal, teljes energiablokád alá akarják vonni Magyarországot, ezért támadták meg többször is a Török Áramlat földgázvezetéket.

Hogyha az ukránok az olaj- mellett gázblokád alá is tudják venni Magyarországot, az azt jelentené, hogy itt, Magyarországon a családok rezsiköltségei azonnal a háromszorosára növekednének, hiszen a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz olaj és gáz jelenti

– szögezte le.