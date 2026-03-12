Az egykori orosz ellenzéki politikus szerint Magyar Péter Európa-központú politikát képvisel, támogatja Ukrajnát, és ellenzi Moszkva politikáját, írja az Ellenpont.
Zelenszkij sztárügyvédje szerint Magyar Péter győzelme esetén Budapest gyorsan Ukrajna oldalára állna
Magyar Péter győzelme esetén Magyarország politikája rövid időn belül gyökeresen megváltozhat Ukrajna irányában – erről beszélt egy videóban Mark Fejgin, az ukrán álláspontot rendszeresen képviselő orosz ügyvéd és politikai aktivista. A felvételen az hangzik el, hogy ha a választásokat nem Orbán Viktor nyerné, akkor egy nap alatt minden megváltozna.
Azt állította: egy esetleges kormányváltás után gyorsan megszűnnének a jelenlegi feszültségek Kijev és Budapest között.
Az ukrán érdekekről is beszélt
Fejgin arról is beszélt, hogy Ukrajna számára kedvező lenne, ha a magyar belpolitikai folyamatok olyan irányba haladnának, ami megkönnyíti a Kijevnek nyújtott támogatások elfogadását. Szavai szerint a nyugati országok és szolgálatok is figyelemmel kísérik a magyarországi politikai fejleményeket.
A felvételen az is elhangzott, hogy szerinte a jelenlegi magyar kormányzattal szembeni kritikák a jövőben is folytatódhatnak, és a választásokig több politikai akcióra is sor kerülhet.
Ki az a Mark Fejgin?
Mark Fejgin korábban Oroszországban ismert ügyvédként és ellenzéki politikusként tevékenykedett. Több, Ukrajnához köthető ügyben is eljáró védőként szerepelt, például az ukrán pilóta, Nágya Szavcsenko perében.
Nevéhez több nagy visszhangot kiváltó ügy is kapcsolódik, köztük a Pussy Riot nevű orosz punkegyüttes tagjai elleni per. Az ügyvédet később etikai vétségek miatt kizárták az orosz ügyvédi kamarából.
A politikus-ügyvéd azóta az Európai Unióban él, és internetes csatornáján rendszeresen kommentálja az ukrajnai háború fejleményeit. Oroszországban távollétében börtönbüntetésre ítélték, mert a hatóságok szerint az orosz hadseregről terjesztett hamis információkat.
Brüsszel is változást vár
Fejgin a műsorában kifejtette, hogy azért bíznak a Tisza elnökének győzelmében, mert Magyar Péter támogatja Ukrajnát, és a nyugat-európai vezetők és szolgálatok is mögötte állnak, nem csak az ukránok.
Brüsszelben is mindent feltettek Magyar Péterre: vele átmehet Ukrajna támogatása. Ugyanerre céloz a Politico cikke, miszerint Brüsszelben kész tényként kezelik, hogy a kétszínű Magyar Péter kezesbárányként fog viselkedni: „Az uniós diplomaták abban reménykednek, hogy egy esetleges Magyar-kormány könnyebben rábólintana a Kijevnek szánt kilencvenmilliárd eurós háborús hitelre.” Azzal számolnak, hogy az ellenzéki vezető, Magyar Péter jóval készségesebb lehet a Kijevnek szánt hitel jóváhagyásában, írja a cikk.
Miközben Orbán Viktort fenyegetik, a magyar kormány ugyanakkor többször jelezte: Budapest csak olyan döntéseket támogat, amelyek nem veszélyeztetik Magyarország biztonságát és energiaellátását. Orbán Viktor miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke mielőbbi elérésében érdekelt az ukrajnai háborúban.
Mark Fejgin szerint alappal bíznak abban, hogy a Tisza elnöke, ha nyer, azonnal átmegy Ukrajna kilencvenmilliárd eurós támogatása és a gyorsított uniós csatlakozás is.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)
