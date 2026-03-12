Rakétameghajtású drónokat vet be Oroszország

Újabb, hatékonyabb és félelmetesebb fegyverek jelennek meg az immár ötödik évében járó orosz–ukrán háború frontján. Oroszország most olyan fejlesztést vethet be, ami komoly fejfájást okozhat az ukrán haderőnek.

Oroszország félelmetes új fegyvert vethet be Ukrajnában. Fotó: NurPhoto via AFP

A Forbes amerikai gazdasági lap ukrán katonai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Moszkva hamarosan rakétameghajtású Geran típusú drónokat vethet be Ukrajna ellen, amelyek akár hatszáz kilométer/órás sebességgel is haladhatnak – írja a Sztrana ukrán hírportál.

Ez újabb komoly kihívás elé állítja az amúgy is komoly gondokkal küszködő ukrán légvédelmet.

A hírek szerint az orosz hadsereg a korábban már sikeresen alkalmazott Geran (a Sahed drónok orosz változata) drónok rakétameghajtású változatait készíti elő, amelyek a sebességükkel jelentősen megnehezíthetik az ukrán légvédelem munkáját.

Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi minisztérium drónszakértője úgy véli, e pilóta nélküli eszközök modernizációjának legvalószínűbb iránya a sebesség növelése. Ez lehetővé tenné a drónoknak, hogy elkerülő manővereket hajtsanak végre, rendkívül alacsony magasságban repüljenek vagy egyszerűen csak áttörjenek a védelmi vonalakon, csökkentve ezzel a lelövésük esélyét.

A Geran konstrukcióját figyelembe véve éppen a sebesség növelése tűnik a legcélszerűbb megoldásnak

– fogalmazott Beszkresztnov.

Az ukrán hírszerzés adatai szerint a Geran–3 típusú sugárhajtású drónok képesek meghaladni az ötszáz km/órás sebességet, míg a nagyobb Geran–5 változat akár hatszáz km/órával is száguldhat.

Ráadásul ezek a drónok akár kilencven kilogrammos robbanótöltettel is rendelkezhetnek, és körülbelül ezer kilométeres távolságot képesek megtenni.

Korábban Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka is arról számolt be, hogy Oroszország új taktikákat alkalmaz a Sahed drónok indításakor, ukrán tisztek pedig arra panaszkodnak, hogy az orosz dróntevékenység már most is olyan intenzív, hogy megakadályozza a lőszer utánpótlását az ukrán tüzérségi egységekhez.

