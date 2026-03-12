csalókibercsalóbank

Tudta, hogy nem szabad, mégis megadta a banki adatait

Korábbi befektetésére, illetve annak hozamára hivatkozva csaptak be csalók egy tiszaújvárosi sértettet. A kiberbűnözők átlagosan tízpercenként próbálkoznak egy átutalásos csalással.

A telefonáló férfi azzal az ürüggyel kereste meg a nőt, hogy egy korábbi befektetésének hozamához csak akkor juthat hozzá, ha megadja a banki felhasználónevét és jelszavát. A sértett, bár tudta, hogy ezt nem lenne szabad, a csaló kérésére mégis megadta az adatait, sőt a férfi kérésére letöltött egy számítógépes programot is.

Anonymous computer hacker in white mask and hoodie. Obscured dark face using laptop computer for cyber attack and calling on cellphone, Data thief, internet attack, darknet and cyber security concept.
A mesterséges intelligencia terjedésével a csalások is új dimenziót kaptak. Fotó: Moment RF/boonchai wedmakawand

A gyanútlan nő megadta az adatait, ez pedig bőven elég volt ahhoz, hogy a sértett számlájáról a távoli hozzáférést biztosító alkalmazás és a megadott kódok segítségével több mint 3,5 millió forintot emeljenek le a csalók. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság csalás miatt nyomoz az ügyben, jelenleg ismeretlen tettes ellen – írja a Police.hu.

 

A rendőrség a felhívja a figyelmet a következőkre:

  • Ha  valaki banki ügyintézőnek adja ki magát, és személyes felhasználói adatokat, jelszót kér, illetve gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal szakítsa meg a hívást!
  • A bankja hivatalos telefonszámán érdeklődjön, valóban fennáll-e bármilyen probléma!
  • Senki ne írja meg/küldje el bankkártya- vagy netbanki adatait, okmányainak másolatát!
  • Ne töltsön le semmilyen programot ismeretlen hívó kérésére, és ne adjon át pénzt idegennek!

Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről további információ található a www.kiberpajzs.hu oldalon.

 

