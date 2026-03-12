Tudta, hogy nem szabad, mégis megadta a banki adatait

A telefonáló férfi azzal az ürüggyel kereste meg a nőt, hogy egy korábbi befektetésének hozamához csak akkor juthat hozzá, ha megadja a banki felhasználónevét és jelszavát. A sértett, bár tudta, hogy ezt nem lenne szabad, a csaló kérésére mégis megadta az adatait, sőt a férfi kérésére letöltött egy számítógépes programot is.

A mesterséges intelligencia terjedésével a csalások is új dimenziót kaptak. Fotó: Moment RF/boonchai wedmakawand

A gyanútlan nő megadta az adatait, ez pedig bőven elég volt ahhoz, hogy a sértett számlájáról a távoli hozzáférést biztosító alkalmazás és a megadott kódok segítségével több mint 3,5 millió forintot emeljenek le a csalók. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság csalás miatt nyomoz az ügyben, jelenleg ismeretlen tettes ellen – írja a Police.hu.

A rendőrség a felhívja a figyelmet a következőkre:

Ha valaki banki ügyintézőnek adja ki magát, és személyes felhasználói adatokat, jelszót kér, illetve gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal szakítsa meg a hívást!

A bankja hivatalos telefonszámán érdeklődjön, valóban fennáll-e bármilyen probléma!

Senki ne írja meg/küldje el bankkártya- vagy netbanki adatait, okmányainak másolatát!

Ne töltsön le semmilyen programot ismeretlen hívó kérésére, és ne adjon át pénzt idegennek!

Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről további információ található a www.kiberpajzs.hu oldalon.