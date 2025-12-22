unokázós csaláspénztelefonos csalókrendőr

Unokázós csalással szerezték meg a milliókat, a futárt elfogták a rendőrök

Összehangolt rendőri akció eredményeként elfogtak egy futárt, aki telefonos csalások során kicsalt pénzeket szedett össze idős áldozatoktól.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 22:17
Több vármegye rendőreinek összehangolt akciója során Tiszaújvárosban elfogtak egy 43 éves futárt, aki telefonos csalásokból származó pénzeket vett át idős áldozatoktól – adta hírül a police.hu.

Rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
Fotó: Ladóczki Balázs

Az ügy egy 89 éves nádudvari nő bejelentésével indult, akit ismeretlenek azzal hívtak fel, hogy fia rendőrségi ügybe keveredett, és azonnal pénzre van szüksége. Rövid időn belül újabb hívás érkezett, ekkor az egyik csaló már a nő fiának adta ki magát, és arra kérte, készítse elő a megtakarított pénzét. 

Az idős asszony 1,6 millió forintot csomagolt újságpapírba, majd egy szatyorban a háza előtti kerítésre akasztotta. A pénzért érkező futárt nem látta, az összeg azonban eltűnt.

A hajdúszoboszlói rendőrök azonnal széles körű adatgyűjtésbe kezdtek, amely során sikerült beazonosítani a feltételezett elkövető járművét. A nyomozás során kiderült, hogy 

ugyanezt az autót néhány nappal korábban Békéscsabán is használták, ahol hasonló módszerrel kétmillió forintot csaltak ki egy másik idős nőtől.

Másnap két újabb bejelentés érkezett a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, miszerint csalók próbáltak pénzt kicsalni idősektől. A rendőrök akciót szerveztek: utcáról utcára haladva ellenőrizték a gyanús járműveket, míg végül egy parkolóban a rendőrkapitány kiszúrta a keresett autót, és intézkedett a sofőrrel szemben.

A férfi a helyszínen elismerte, hogy aznap még további két címre ment volna pénzt átvenni felsőbb kapcsolatai utasítására.

A borsodi rendőrök elfogták a 43 éves orosházi férfit, akit később átadtak a hajdúszoboszlói nyomozóknak. 

A gyanúsítottat csalás bűntettével hallgatták ki.

Így védekezhetünk a telefonos csalók ellen – rendőrségi tanácsok

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy telefonos megkeresés esetén mindig győződjünk meg a hívás valódiságáról: tegyük le a telefont, majd hívjuk vissza közvetlenül hozzátartozónkat. Érdemes ellenőrző kérdéseket feltenni, és nem hagyni magunkat sürgetni – a nyugodt reakció kulcsfontosságú. 

Fontos tudni, hogy hivatalos személy soha nem kér pénzt, és személyes adatokat sem szabad kiadni ismeretleneknek. 

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy bűncselekmény történt vagy történhet, haladéktalanul hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Az online csalásokról további hasznos információk a kiberpajzs.hu oldalon érhetők el.

