A britek is reagáltak Orbán Viktor interjújára

Széles körű visszhangot váltott ki a közösségi médiában Orbán Viktor GB Newsnak adott exkluzív interjúja – írja a Híradó. Emlékeztetnek, az interjúban a miniszterelnök Európa jövőjéről és a nemzetközi helyzetről beszélt. A Maninder beszámolója szerint a brit felhasználók körében számtalan támogató vélemény jelent meg, többen pedig úgy vélték, az Egyesült Királyságnak is hasonló, határozott vezetésre lenne szüksége.

Többen még egyértelműbben fejezték ki véleményüket, például: „Bárcsak ő lenne a mi vezetőnk” vagy „Bárcsak ő lenne a miniszterelnökünk.” A hozzászólások között gyakran visszatérő elem volt a határozottság és a vezetői kvalitások hangsúlyozása.

Egy kommentelő szerint „Végre valaki, akinek van gerince”, míg más úgy fogalmazott: „Na, ő egy miniszterelnök, jó vezető.”

Több hozzászóló kiemelte, hogy Orbán Viktor politikájának középpontjában saját országa érdekeinek képviselete áll. Egy vélemény szerint „olyan vezető, aki a saját országa érdekeit tartja elsődlegesnek”.