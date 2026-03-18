Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

A britek is reagáltak Orbán Viktor interjújára

Rengetegen reagáltak a közösségi oldalakon a miniszterelnök interjújára. Orbán Viktor a GB Newsnak sok mindenről beszélt, a brit felhasználók pedig komoly véleményt fogalmaztak meg.

2026. 03. 18. 19:21
Orbán Viktor interjút adott a GB News brit hírtelevíziónak Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Széles körű visszhangot váltott ki a közösségi médiában Orbán Viktor GB Newsnak adott exkluzív interjúja – írja a Híradó. Emlékeztetnek, az interjúban a miniszterelnök Európa jövőjéről és a nemzetközi helyzetről beszélt. A Maninder beszámolója szerint a brit felhasználók körében számtalan támogató vélemény jelent meg, többen pedig úgy vélték, az Egyesült Királyságnak is hasonló, határozott vezetésre lenne szüksége.

Budapest, 2026. március 18. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2026. március 18-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak a Karmelita kolostorban. Balról Miriam Cates műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Többen még egyértelműbben fejezték ki véleményüket, például: „Bárcsak ő lenne a mi vezetőnk” vagy „Bárcsak ő lenne a miniszterelnökünk.” A hozzászólások között gyakran visszatérő elem volt a határozottság és a vezetői kvalitások hangsúlyozása.

Egy kommentelő szerint „Végre valaki, akinek van gerince”, míg más úgy fogalmazott: „Na, ő egy miniszterelnök, jó vezető.”

Több hozzászóló kiemelte, hogy Orbán Viktor politikájának középpontjában saját országa érdekeinek képviselete áll. Egy vélemény szerint „olyan vezető, aki a saját országa érdekeit tartja elsődlegesnek”.

Mások konkrét példákkal támasztották alá véleményüket, és Magyarország biztonságát emelték ki, egyesek szerint az ország Lengyelországgal együtt Európa legbiztonságosabbjai közé tartozik.

Az interjú nyomán olyan hozzászólások is megjelentek, amelyek szerint az Egyesült Királyságnak hasonló irányvonalat kellene követnie. Egy kommentelő úgy fogalmazott:

Szükségünk lenne rá, hogy megtanítsa a politikusainkat és a biztonsági szolgálatainkat.

A támogatók között többen személyes véleményüket is megosztották: „Szeretem Orbán Viktort, egy őszinte, becsületes ember”, míg mások intelligenciáját emelték ki: „Nagyon intelligens ember.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
