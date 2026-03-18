Olajblokád után nyakunkon a Facebook-blokád + videó

Az olajblokád után jöhet a Facebook-blokád is, az Európai Bizottság ugyanis aktiválta azt a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt – mondta Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva Brüsszelben.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője hangsúlyozta:

az úgynevezett Gyorsreagálású Rendszer (RRS) európai bizottsági bevezetése egyértelmű beavatkozást jelent a magyar választásokba, mindezt Magyar Péter érdekében.

Ismertette: a rendszer, amelynek élesítését két napja jelentette be az Európai Bizottság, papíron a gyűlöletbeszéd és a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, de az amerikai törvényhozás jelentése szerint az Európai Bizottság a valóságban politikai cenzúrát követelt a nagy közösségimédia-cégektől, így a Facebooktól és a YouTube-tól is.

Az eljárás jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály adja. Ebben egyértelműen szerepel, hogy az uniós bizottság által elindított gyorsreagálású egység előresorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak mondottakat. A nagy közösségimédia-cégeknek 2025-től már nem önkéntesen, hanem kötelezően kell részt venniük ebben a rendszerben. Amennyiben nem fogadják el a gyorsreagálású egység javaslatait és követeléseit, az éves forgalmuk akár 6 százalékának megfelelő pénzbüntetést kaphatnak, tehát „pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál” – mutatott rá a kormánypárti politikus.

Elmondta: az Európai Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát kiszervezi civilnek mondott külső szereplőknek. A gyorsreagálású egység munkájában részt vesz többek között az a Globsec, amelyhez a tiszás Orbán Anita és Bajnai Gordon köthető. Tagja a digitálismédia-megfigyelőközpont, amelynek magyar közreműködői a 444-et jelentő Magyar Jeti, a jelentős külföldi bekötöttséggel rendelkező Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az Amnesty, tehát – mint kiemelte – olyan Tisza-környéki intézetek és médiumok, amelyek egyértelműen és kizárólagosan a liberális oldalhoz köthetők. Sokatmondó, hogy a magyar szervezeti egységben a francia hírügynökség is jelen van – jegyezte meg.