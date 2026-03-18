Rendkívüli

Dunaújvárosban is hatalmas tömeg állt ki a háború ellen Orbán Viktorral – kövesse nálunk élőben! + videó

dömötör csabaeurópai bizottságVálasztás 2026választásfacebookMagyar Péter

Olajblokád után nyakunkon a Facebook-blokád + videó

Az EU aktiválta a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt, mindezt Magyar Péter érdekében – mutatott rá a Fidesz–KDNP EP-képviselője. Dömötör Csaba közölte: az Európai Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát civilnek mondott, de a baloldalhoz közeli NGO-khoz szervezi ki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 18. 18:34
Minden készen áll a kezdésre
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olajblokád után jöhet a Facebook-blokád is, az Európai Bizottság ugyanis aktiválta azt a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt – mondta Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva Brüsszelben.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője hangsúlyozta:

az úgynevezett Gyorsreagálású Rendszer (RRS) európai bizottsági bevezetése egyértelmű beavatkozást jelent a magyar választásokba, mindezt Magyar Péter érdekében.

Ismertette: a rendszer, amelynek élesítését két napja jelentette be az Európai Bizottság, papíron a gyűlöletbeszéd és a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, de az amerikai törvényhozás jelentése szerint az Európai Bizottság a valóságban politikai cenzúrát követelt a nagy közösségimédia-cégektől, így a Facebooktól és a YouTube-tól is.

Az eljárás jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály adja. Ebben egyértelműen szerepel, hogy az uniós bizottság által elindított gyorsreagálású egység előresorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak mondottakat. A nagy közösségimédia-cégeknek 2025-től már nem önkéntesen, hanem kötelezően kell részt venniük ebben a rendszerben. Amennyiben nem fogadják el a gyorsreagálású egység javaslatait és követeléseit, az éves forgalmuk akár 6 százalékának megfelelő pénzbüntetést kaphatnak, tehát „pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál” – mutatott rá a kormánypárti politikus.

Brüsszel, 2026. március 18. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós testület heti ülése utáni sajtótájékoztatón Brüsszelben 2026. március 18-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet
Elmondta: az Európai Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát kiszervezi civilnek mondott külső szereplőknek. A gyorsreagálású egység munkájában részt vesz többek között az a Globsec, amelyhez a tiszás Orbán Anita és Bajnai Gordon köthető. Tagja a digitálismédia-megfigyelőközpont, amelynek magyar közreműködői a 444-et jelentő Magyar Jeti, a jelentős külföldi bekötöttséggel rendelkező Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az Amnesty, tehát – mint kiemelte – olyan Tisza-környéki intézetek és médiumok, amelyek egyértelműen és kizárólagosan a liberális oldalhoz köthetők. Sokatmondó, hogy a magyar szervezeti egységben a francia hírügynökség is jelen van – jegyezte meg.

– Mindez azt jelenti, hogy olyan baloldali csoportok korlátozhatják a közösségimédia-tartalmakat a következő hetekben, amelyek szerint az a baj, hogy a bevándorlók továbbmennek Magyarországról, akik egyetlen kérdés feltétele nélkül

némán hallgatták végig Magyar Péter hazugságait, és ami a legfontosabb: amelyek két háború árnyékában is azt állítják a magyaroknak, hogy a háborúval foglalkozni nem más, mint riogatás

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Szavai szerint az eljárás arra is választ ad, hogy miért indították el az orosz kémekről és beavatkozásról szóló álhírkampányt. Orosz beavatkozásra hivatkoznak, de közben a brüsszeli beavatkozást valósítják meg az Európai Bizottság pénzéből. A tartalomkorlátozást végrehajtó magyar konzorcium az elmúlt években több mint egymilliárd forintnak megfelelő eurót kapott Brüsszelből – közölte.

– Aki kételkedne a helyzet súlyosságában, nézze meg az amerikai törvényhozás jelentését arról, hogyan gyakorolt nyomást az Európai Bizottság a digitális cégekre közel száz találkozón – fogalmazott Dömötör Csaba, majd felhívta a figyelmet Mark Zuckerberg Facebook-vezér videójára, amely szerint a tényellenőrök politikai cenzorként működtek Amerikában.

Amerikában leépítették ezt a rendszert, de az Európai Bizottság kiterjeszti. Most arra használja, hogy Magyar Péter érdekében Facebook-blokádot vezessen be Magyarországon – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP EP-képviselője.

Minden eszközt bevetnek, hogy egy simulékonyabb kormányt segítsenek hatalomra Magyarországon, amely nem áll útjában a háborús terveknek

– mutatott rá. „De van egy rossz hírünk számukra: erről a magyarok fognak dönteni április 12-én. A csendes békepárti többség akkor adja majd meg a választ” – tette hozzá.

Mint arról beszámoltunk, a választások előtt felmerült, hogy a Facebook korlátozhatta Orbán Viktor tartalmait. Erről Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is írt az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben azt állította, hogy kiszivárgott, ki állhat a háttérben. A bejegyzés szerint egy

Oskar Braszczyński nevű Meta-tisztviselőről van szó, aki a vállalat közép- és kelet-európai régiói kormányzati és társadalmi kapcsolataiért felel. A posztban őt ukránpárti „cenzorként” emlegetik, aki korlátozhatja bizonyos tartalmak elérését a Facebookon.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
