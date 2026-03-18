Apáti Bence: A Meta beavatkozik a magyar választásokba!

Apáti Bence, a Megafon véleményvezére éles hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben a közösségi média működését és politikai befolyását bírálta. A Megafon arca szerint nem véletlen, hogy egyes politikai tartalmak alig jutnak el a közönséghez.

Oskar Braszczyński Meta-tisztviselő

A poszt elején több kérdést is feltesz:

Sz…rul mennek az ukrán vezetéssel szemben kritikus posztjaid? 30 lájkod van azon a bejegyzésen, amin Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort? A 128-as dandárról szóló videód a kutyát nem érdekelte?

– írja, majd azt állítja, hogy szerinte nem véletlen a visszafogott elérés.

Apáti szerint a háttérben egy konkrét személy állhat: „Ugyanis ez a drága ember, Oskar Braszczyński felügyeli a régiónkban a Facebook cenzúráját” – fogalmazott. A posztban úgy jellemzi, hogy „a legkevésbé sem kritikus Ukrajnával szemben”, sőt „egy virtigli ukránpárti szerkesztő”.

A véleményvezér azt is állítja, hogy a közösségi platform működése nem semleges:

Úgy döntött, letekeri Orbán Viktort meg a háborúellenes, ukránkritikus posztokat, Magyar Péterét viszont úgy feltekeri, hogy az oldala lenyomja Messit, Ronaldót és Trumpot együttvéve.

Bejegyzése végén súlyos következtetést von le: „Szóval legyünk nagyon egyértelműek, a Meta beavatkozik a magyar választásokba!” – írja, hozzátéve, hogy szerinte „azoknak kedvez, akik ukránzászlós pólóban állva tapsolták Zelenszkijt”.

Mint korábban beszámoltunk róla, a választások előtt felmerült, hogy a Facebook korlátozhatta Orbán Viktor tartalmait. Erről Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is írt az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben azt állította, hogy kiszivárgott, ki állhat a háttérben. A poszt szerint egy

Oskar Braszczyński nevű Meta-tisztviselőről van szó, aki a vállalat közép- és kelet-európai régiói kormányzati és társadalmi kapcsolataiért felel. A bejegyzésekben őt ukránpárti „cenzorként” emlegetik, aki korlátozhatja bizonyos tartalmak elérését a Facebookon.

