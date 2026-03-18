metazelenszkijVálasztás 2026facebook

Apáti Bence: A Meta beavatkozik a magyar választásokba!

A Megafon véleményvezére szerint a Facebook tudatosan korlátozza az ukránkritikus tartalmakat, miközben más politikai szereplőket felerősít.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 14:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Apáti Bence, a Megafon véleményvezére éles hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben a közösségi média működését és politikai befolyását bírálta. A Megafon arca szerint nem véletlen, hogy egyes politikai tartalmak alig jutnak el a közönséghez.

Oskar Braszczyński Meta-tisztviselő (Forrás: Facebook)

A poszt elején több kérdést is feltesz: 

Sz…rul mennek az ukrán vezetéssel szemben kritikus posztjaid? 30 lájkod van azon a bejegyzésen, amin Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort? A 128-as dandárról szóló videód a kutyát nem érdekelte?

 – írja, majd azt állítja, hogy szerinte nem véletlen a visszafogott elérés.

Apáti szerint a háttérben egy konkrét személy állhat: „Ugyanis ez a drága ember, Oskar Braszczyński felügyeli a régiónkban a Facebook cenzúráját” – fogalmazott. A posztban úgy jellemzi, hogy „a legkevésbé sem kritikus Ukrajnával szemben”, sőt „egy virtigli ukránpárti szerkesztő”.

A véleményvezér azt is állítja, hogy a közösségi platform működése nem semleges: 

Úgy döntött, letekeri Orbán Viktort meg a háborúellenes, ukránkritikus posztokat, Magyar Péterét viszont úgy feltekeri, hogy az oldala lenyomja Messit, Ronaldót és Trumpot együttvéve.

Bejegyzése végén súlyos következtetést von le: „Szóval legyünk nagyon egyértelműek, a Meta beavatkozik a magyar választásokba!” – írja, hozzátéve, hogy szerinte „azoknak kedvez, akik ukránzászlós pólóban állva tapsolták Zelenszkijt”.

Mint korábban beszámoltunk róla, a választások előtt felmerült, hogy a Facebook korlátozhatta Orbán Viktor tartalmait. Erről Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is írt az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben azt állította, hogy kiszivárgott, ki állhat a háttérben. A poszt szerint egy 

Oskar Braszczyński nevű Meta-tisztviselőről van szó, aki a vállalat közép- és kelet-európai régiói kormányzati és társadalmi kapcsolataiért felel. A bejegyzésekben őt ukránpárti „cenzorként” emlegetik, aki korlátozhatja bizonyos tartalmak elérését a Facebookon.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez stimmel!

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.