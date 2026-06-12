Elon Musk történelmet ír

Néhány évtizeddel később Andrew Carnegie acélmágnás körülbelül 380 millió dolláros vagyonra tett szert, ami 1919-ben bekövetkezett halálakor az amerikai GDP körülbelül 0,5 százalékának felelt meg. Musk, ha minden a tervek szerint alakul, azonban az amerikai GDP nagyjából 3 százalékát kitevő vagyont halmozhat fel.

Sokak szerint azonban a nagy kérdés az, hogy Musk mihez fog kezdeni ezzel a vagyonnal.

A közgazdászok szerint ugyanis, habár a maguk korában Carnegie és Astor is kritikákat kapott, alapvetően mégis ez a réteg volt az, ami a modern filantropizmus alapjait lefektette. Sokak szerint Musk egyszerre kap trilliárdos vagyonával lehetőséget és kötelességet is.