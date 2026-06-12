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Elon Musk történelmet ír

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A Space X tulajdonosa nemrég belépett a tőzsdére. Elon Musk már eddigi is a világ leggazdagabb embere volt, azonban mára ő a világ első trilliárdosa.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 20:29
Fotó: JOSH EDELSON Forrás: AFP
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Néhány évtizeddel később Andrew Carnegie acélmágnás körülbelül 380 millió dolláros vagyonra tett szert, ami 1919-ben bekövetkezett halálakor az amerikai GDP körülbelül 0,5 százalékának felelt meg. Musk, ha minden a tervek szerint alakul, azonban az amerikai GDP nagyjából 3 százalékát kitevő vagyont halmozhat fel. 

Sokak szerint azonban a nagy kérdés az, hogy Musk mihez fog kezdeni ezzel a vagyonnal. 

A közgazdászok szerint ugyanis, habár a maguk korában Carnegie és Astor is kritikákat kapott, alapvetően mégis ez a réteg volt az, ami a modern filantropizmus alapjait lefektette. Sokak szerint Musk egyszerre kap trilliárdos vagyonával lehetőséget és kötelességet is. 

Musk egyébként beszállt Donald Trump oldalán az amerikai választási kampányba és még a kormányzásba is, azonban ez a szakértők szerint meg is mutatta a vagyonosság hátrányát. 

Daniel Waldenström, a stockholmi Ipari Gazdaságtani Kutatóintézet közgazdaságtan professzora például ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Musk vagyona, legyen bármilyen óriási is, nincsen kőbe vésve. Ennek pedig eklatáns példája ami a Teslával történt. Musk politikai szerepvállalása után ugyanis az emberek egy része a Teslát büntette Musk nézetei és megszólalásai miatt, aminek eredményként a Tesla 60 százalékot veszített a piaci értékéből. 

Borítókép: Elon Musk, a Space X tulajdonosa (Fotó: AFP)

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