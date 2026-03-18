Ukránpárti cenzor korlátozza a tartalmakat a Facebookon

Komoly vádakat fogalmazott meg Mario Nawfal a Facebook működésével kapcsolatban. Elon Musk világhírű influenszere szerint a platform aránytalan eléréseket biztosít Magyar Péter számára, miközben korlátozhatja Orbán Viktor tartalmait.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Nawfal az X-en buktatta le a Facebookot: Magyar Péter elérései világszinten is kiugróak, annak ellenére, hogy magyar nyelven, egy viszonylag szűk közönség felé kommunikál. Hozzátette, hogy

a Tisza Párt elnöke nem hivatalos politikusi oldalt, hanem személyes profilt használ, ami a Meta irányelvei szerint politikai tartalom esetében nem megengedett.

Az influenszer szerint mindez kettős mércére utal:

miközben a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzéseit, az ellenzéki jelenlétet látványosan felerősíti.

A helyzetet tovább súlyosbítja Nawfal szerint, hogy egy regionális Meta-tisztviselő nyíltan olyan álláspontokat képviselt, amelyek „mainstream európai narratívákat támogató, Ukrajnát segítő és Magyarországon kormánykritikus tartalmaknak felelnek meg”.

Nawfal szerint ha Magyarország legnépszerűbb közösségi platformja folytatja Orbán tartalmainak korlátozását, miközben az ellenzéki fiókok aktivitása mesterségesen felfújt,

„komoly kérdések merülnek fel a szólásszabadság és a demokratikus folyamatok tisztasága kapcsán.”

A bejegyzés végén Nawfal hangsúlyozta:

Láttam már politikai beavatkozást közösségimédia-cégek részéről más országokban, és nagyon remélem, hogy ez Magyarországon nem történik meg.

🇭🇺 EXCLUSIVE BREAKING: FACEBOOK RESTRICTS ORBÁN POSTS WEEKS BEFORE HUNGARY’S ELECTION



As Hungary heads toward a crucial April election, Facebook is reportedly restricting posts from the country’s Prime Minister.



The move followed a call by an opposition party (Tisza Party)… pic.twitter.com/WXgVOJpQKx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 18, 2026

Kiszivárgott, ki állhat Orbán Viktor posztjainak lecsavarása mögött

Újabb állítások jelentek meg a közösségi média és a politika kapcsolatáról: Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy kiszivárgott, ki állhat Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak visszafogása mögött.

Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A poszt szerint egy Oskar Braszczyński nevű Meta-tisztviselőről van szó, aki a vállalat közép- és kelet-európai régióért felelős kormányzati és társadalmi kapcsolatokért felelős szakembere.

Pilkington állítása szerint a tisztviselő közösségi médiás aktivitása alapján több olyan jel is utal politikai elköteleződésre, amely szerinte kérdéseket vet fel a platform semlegességével kapcsolatban. Bejegyzésében azt írta: a szakember érdeklődést mutat a magyar ellenzéki politikai folyamatok iránt, és kapcsolatba hozható a „Nincs másik” mozgalommal is. Ez egy magyar ellenzéki kezdeményezés volt, amely 2020-ban jött létre, miután újságírók távoztak az Index szerkesztőségéből. Ez is jól mutatja, hogy

Braszczyńskit élénken foglalkoztatja a magyar ellenzéki politika.

A bejegyzés kitér arra is, hogy Braszczyński lengyel származású, és feltehetően Lengyelországban él. Pilkington szerint bár mindenkinek joga van politikai véleményt formálni, aggályos lehet, ha valaki egy másik ország politikai folyamataiba avatkozik be.