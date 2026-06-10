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Nem engedett a 48-ból, de a FIFA megakadályozta, hogy a helyszínen szurkoljon Angliának

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Noha a rövidesen kezdődő labdarúgó-világbajnokság valamennyi résztvevőjétől már beszerezte az adott ország egy-egy sörét, az eseményen mégsem vehet részt egy londoni zeneipari elemző. Gus Hullyt a világ egyik legnagyobb relikviagyűjtőjének ismerik a vb-ken, ám ezúttal a FIFA jegyárpolitikája megakadályozza abban, hogy a helyszínen szurkolhasson az angol válogatott sikereinek. Miután mind a 48 induló országból beszerzett egy-egy üveg „folyékony kenyeret", úgy döntött, amikor kiesik egy adott válogatott a világbajnokságról, annak sörét még aznap megissza.

Molnár László
2026. 06. 10. 9:36
Gus Hully álmát szétzúzta a FIFA, a nagy sörgyűjtő nem szurkolhat a helyszínen a Harry Kane vezette angol válogatottnak
Gus Hully álmát szétzúzta a FIFA, a nagy sörgyűjtő nem szurkolhat a helyszínen a Harry Kane vezette angol válogatottnak Fotó: RICH STORRY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Gus Hully és az ő sörgyűjteménye
Gus Hully és a sörgyűjteménye. Forrás: X/Gus Hully

Még az arab országok malátaitalait is beszerezte a londoni férfi

A fent megnevezett jegyárakhoz a szintén brutális közlekedési és szállásdíjak is hozzáadódnak, így Gus Hully számára álom maradt, hogy a helyszínen szurkolhasson az angol válogatottnak. Pedig a londoni zeneipari elemzőnek sikerült egy-egy sört beszereznie mind a 48 nemzetből, amelyek részt vesznek az idei nyári világbajnokságon. Hullyt – aki a Cheltenham Town lelkes szurkolója – egy másik sörrajongó sikertelen kísérlete ihlette meg a különleges gyűjtemény létrehozására, aki a 2010-es világbajnokság és a 2012-es Európa-bajnokság összes indulójának a sörét begyűjtötte.

Sok időbe és energiába került mindezt összehozni

– mondta Gus a BBC Sportnak, és hozzátette, 2025 elején kezdte el kutatni az idei kollekciót.

Ettől a ponttól kezdve folyamatosan ellenőrizte az eredményeket és a táblázatokat, hogy folyamatosan nyomon kövesse azon nemzeteket, amelyek kivívták a részvételi jogot. Miután kipipálta a sörtermelés tekintetében könnyebb országokat, Gus minden lehetséges kontaktust felhasznált a szett teljesítéséhez. Néhány esetben, például Panamával szerencséje volt, ugyanis amikor Floridában járt, rátalált egy sörre a panamai kézműves sörfőzde, a Casa Bruja kínálatában.

– Fejfájást okozott kitalálni, hogy mi lesz azon arab országokkal, melyek ott lesznek a vb-n. Az irakiak italáért harminc fontot fizettem egy lengyel srácnak, aki néhány évvel ezelőtt járt Irakban, és hozott is onnan emlékbe egy üveget. 

Katar és Szaúd-Arábia esetében alkoholmentes malátaitalokat vettem,

amelyek a lehető legközelebb állnak a sörhöz, tekintve, hogy árpamalátával főzik őket – mondta Gus Hully, aki elárulta, néhány ritka angol sört kellett elcserélnie egy finn fickóval egy doboz katari Fizzinért, egy másik gyűjtővel egy panamai sört egy üveg szaúd-arábiai Moussyért.

Curaçaóból, Jordániából és Algériából a barátai hoztak neki sört, azaz a teljes gyűjteményének fele külföldről származik. Miután megközelítőleg 250 fontot költött a 48 sörből álló gyűjteményre, adódik a kérdés, mi lesz a sörökkel.

Minden sört meg fogok inni, miután az adott csapat kiesett a versenyből

– árulta el a londoni férfi, aki ugyan szeretett volna elutazni a világbajnokságra, de a repülőjegyek, a szállodák és a meccsek költségei megfizethetetlennek bizonyultak a számára.

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