Nem engedett a 48-ból, de a FIFA megakadályozta, hogy a helyszínen szurkoljon Angliának

Gus Hully és a sörgyűjteménye. Forrás: X/Gus Hully

Még az arab országok malátaitalait is beszerezte a londoni férfi

A fent megnevezett jegyárakhoz a szintén brutális közlekedési és szállásdíjak is hozzáadódnak, így Gus Hully számára álom maradt, hogy a helyszínen szurkolhasson az angol válogatottnak. Pedig a londoni zeneipari elemzőnek sikerült egy-egy sört beszereznie mind a 48 nemzetből, amelyek részt vesznek az idei nyári világbajnokságon. Hullyt – aki a Cheltenham Town lelkes szurkolója – egy másik sörrajongó sikertelen kísérlete ihlette meg a különleges gyűjtemény létrehozására, aki a 2010-es világbajnokság és a 2012-es Európa-bajnokság összes indulójának a sörét begyűjtötte.

Sok időbe és energiába került mindezt összehozni

– mondta Gus a BBC Sportnak, és hozzátette, 2025 elején kezdte el kutatni az idei kollekciót.

Ettől a ponttól kezdve folyamatosan ellenőrizte az eredményeket és a táblázatokat, hogy folyamatosan nyomon kövesse azon nemzeteket, amelyek kivívták a részvételi jogot. Miután kipipálta a sörtermelés tekintetében könnyebb országokat, Gus minden lehetséges kontaktust felhasznált a szett teljesítéséhez. Néhány esetben, például Panamával szerencséje volt, ugyanis amikor Floridában járt, rátalált egy sörre a panamai kézműves sörfőzde, a Casa Bruja kínálatában.

– Fejfájást okozott kitalálni, hogy mi lesz azon arab országokkal, melyek ott lesznek a vb-n. Az irakiak italáért harminc fontot fizettem egy lengyel srácnak, aki néhány évvel ezelőtt járt Irakban, és hozott is onnan emlékbe egy üveget.

Katar és Szaúd-Arábia esetében alkoholmentes malátaitalokat vettem,

amelyek a lehető legközelebb állnak a sörhöz, tekintve, hogy árpamalátával főzik őket – mondta Gus Hully, aki elárulta, néhány ritka angol sört kellett elcserélnie egy finn fickóval egy doboz katari Fizzinért, egy másik gyűjtővel egy panamai sört egy üveg szaúd-arábiai Moussyért.