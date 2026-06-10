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Döbbenet: Németországban egyenlőséget tettek a szivárványos és a nemzeti lobogó közé

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Miután a Bundestag rendőrsége intézkedett az AfD képviselőivel szemben, akik német zászlókat lengettek az egyik parlamenti iroda erkélyén, újabb részletek láttak napvilágot az esettel kapcsolatban. Julia Klöckner, a Bundestag elnöke megtiltotta, hogy a képviselői irodákban olyan zászlókat helyezzenek el, amelyek kívülről is láthatók – így a német nemzeti lobogó kifüggesztése sem engedélyezett.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 10. 10:24
A Reichstag épülete Berlinben, Németországban Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
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Rendőri intézkedés az AfD képviselői ellen

Hétfőn nagy felháborodást váltott ki, hogy a Bundestag rendőrsége megjelent az AfD képviselője, Stefan Keuter irodájánál. A politikus Beatrix von Storch frakcióvezető-helyettessel és munkatársaival együtt a német zászlót lengette az iroda erkélyén, miközben az épület előtt tüntetők vonultak el „Merznek mennie kell” jelszavakat skandálva.

A rendőrök fellépése után most kiderült: nemcsak a német zászló, hanem a szivárványzászló kifüggesztését is tiltja a Bundestag házirendje.
A szivárványzászló és a nemzeti lobogó tehát egy kategóriába került.

A Bundestag igazgatása a hét elején több képviselőt is felszólított arra, hogy távolítsák el az irodáikban kifüggesztett szivárványzászlókat. A döntést ugyanazzal a házirendi szabállyal indokolták, amelyre a Keuter és von Storch elleni intézkedésnél is hivatkoztak. Világossá vált: a Bundestag vezetése nem tesz különbséget a politikai jelentéssel bíró szivárványzászló és a német nemzeti lobogó között.

19 May 2026, Bavaria, Munich: A German flag flies in the wind against a slightly cloudy sky in Munich (Bavaria, Germany) on May 19, 2026. The German flag, officially the federal flag, is a German national emblem and state symbol and shows the colors black, red and gold according to the Basic Law. In addition to the federal flag, there is also the federal service flag for federal authorities, a service flag for the naval forces and a troop flag for the German armed forces. (symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo, state symbol, nationality) Photo: Andreas Arnold/dpa (Photo by Andreas Arnold / dpa Picture-Alliance via AFP)
Német zászló lobog a szélben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Andreas Arnold)

A Bundestag házirendjének 4. paragrafusa szerint: „A német Bundestag általánosan hozzáférhető épületeiben, valamint ezen épületek kívülről látható ablakain és homlokzatain plakátok, poszterek, táblák, matricák és egyéb kifüggesztések elhelyezése kivétel nélkül tilos.”

A szabályozás így most már egyértelműen a német zászlóra is vonatkozik – a nemzeti lobogóra, amely egyébként a parlament épületén és a Reichstag egyik tornyán is ott leng.

Borítókép: A Reichstag épülete Berlinben, Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

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