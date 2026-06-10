Döbbenet: Németországban egyenlőséget tettek a szivárványos és a nemzeti lobogó közé

Rendőri intézkedés az AfD képviselői ellen

Hétfőn nagy felháborodást váltott ki, hogy a Bundestag rendőrsége megjelent az AfD képviselője, Stefan Keuter irodájánál. A politikus Beatrix von Storch frakcióvezető-helyettessel és munkatársaival együtt a német zászlót lengette az iroda erkélyén, miközben az épület előtt tüntetők vonultak el „Merznek mennie kell” jelszavakat skandálva.

A rendőrök fellépése után most kiderült: nemcsak a német zászló, hanem a szivárványzászló kifüggesztését is tiltja a Bundestag házirendje.

A szivárványzászló és a nemzeti lobogó tehát egy kategóriába került.

A Bundestag igazgatása a hét elején több képviselőt is felszólított arra, hogy távolítsák el az irodáikban kifüggesztett szivárványzászlókat. A döntést ugyanazzal a házirendi szabállyal indokolták, amelyre a Keuter és von Storch elleni intézkedésnél is hivatkoztak. Világossá vált: a Bundestag vezetése nem tesz különbséget a politikai jelentéssel bíró szivárványzászló és a német nemzeti lobogó között.

Német zászló lobog a szélben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Andreas Arnold)

A Bundestag házirendjének 4. paragrafusa szerint: „A német Bundestag általánosan hozzáférhető épületeiben, valamint ezen épületek kívülről látható ablakain és homlokzatain plakátok, poszterek, táblák, matricák és egyéb kifüggesztések elhelyezése kivétel nélkül tilos.”

A szabályozás így most már egyértelműen a német zászlóra is vonatkozik – a nemzeti lobogóra, amely egyébként a parlament épületén és a Reichstag egyik tornyán is ott leng.