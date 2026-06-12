Borítókép: Az MTVA székháza (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)
Megszűnik az MTVA, benyújtotta a törvénymódosítást a Tisza Párt
A Tisza Párt három országgyűlési képviselője benyújtotta a médiatörvény módosítására vonatkozó javaslatát – jelentette be videójában Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A politikus szerint a cél az, hogy a közmédia ismét a magyar embereket szolgálja.
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