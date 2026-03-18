Németországban növekszik az antiszemita bűncselekmények száma

A szervezet 2024-ben 211 incidenst – sértő megjegyzéseket, graffitiket és fenyegetéseket – regisztrált a náci terrorhoz kapcsolódó emlékhelyeken, köztük koncentrációs táboroknál. Ez közel kétszerese az előző évinek.

A 2025-re vonatkozó adatok még nem teljesek. A RIAS szerint az incidensek jelentős részét szélsőségesség és Izrael-ellenes hangulat motiválta.

A Berlin közelében található sachsenhauseni náci koncentrációs tábor emlékhelyén 2022-ben 12 antiszemita incidens történt, ez a szám 2024-re 52-re emelkedett.

A szervezet különösen beszédesnek nevezte a Wannsee-tónál található berlini emlékhelyen történt esetet, ahol ismeretlen elkövetők az antiszemitizmus elleni akcióhetet hirdető plakátokat rongálták meg éles tárggyal.

A náci vezetők ott tartották 1942-ben azt az alig másfél órás tanácskozást, amelynek során a népirtás hivatalos politikává változott, a résztvevők több millió zsidó ember megsemmisítésének terveit fogadták el.