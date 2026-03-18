Németországban jelentősen megnőtt a náci rezsim áldozataira emlékező helyszíneken elkövetett antiszemita incidensek száma – közölte az antiszemita incidenseket vizsgáló, berlini székhelyű szövetségi egyesület, a RIAS szerdán.
Németországban növekszik az antiszemita bűncselekmények száma
Németországban jelentősen megugrott a náci rezsim áldozatainak emlékhelyein elkövetett antiszemita incidensek száma – derül ki a RIAS friss jelentéséből. A szervezet szerint a jelenség hátterében egyre erősödő szélsőséges és Izrael-ellenes hangulat áll, amely különösen súlyosan érinti a holokauszt túlélőit és a zsidó közösségeket.
A szervezet 2024-ben 211 incidenst – sértő megjegyzéseket, graffitiket és fenyegetéseket – regisztrált a náci terrorhoz kapcsolódó emlékhelyeken, köztük koncentrációs táboroknál. Ez közel kétszerese az előző évinek.
A 2025-re vonatkozó adatok még nem teljesek. A RIAS szerint az incidensek jelentős részét szélsőségesség és Izrael-ellenes hangulat motiválta.
A Berlin közelében található sachsenhauseni náci koncentrációs tábor emlékhelyén 2022-ben 12 antiszemita incidens történt, ez a szám 2024-re 52-re emelkedett.
A szervezet különösen beszédesnek nevezte a Wannsee-tónál található berlini emlékhelyen történt esetet, ahol ismeretlen elkövetők az antiszemitizmus elleni akcióhetet hirdető plakátokat rongálták meg éles tárggyal.
A náci vezetők ott tartották 1942-ben azt az alig másfél órás tanácskozást, amelynek során a népirtás hivatalos politikává változott, a résztvevők több millió zsidó ember megsemmisítésének terveit fogadták el.
További Külföld híreink
A RIAS az emlékhelyek vendégkönyveibe írt olyan bejegyzéseket is Izraelhez kapcsolódó antiszemita cselekményeknek tekinti, amelyekben Izrael palesztinokkal szembeni fellépését a náci bűnökhöz hasonlítják.
A szervezet szerint az olyan jelszavak, mint a „Szabad Palesztinát!” emlékhelyeken való használata a holokauszt példátlan bűneinek relativizálására irányul. Az antiszemita incidensek különösen súlyosan érintik a holokauszt túlélőit, leszármazottaikat és a zsidó közösségeket, különösképp akkor, amikor az emlékhelyeken történnek – mutatott rá a szervezet.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!