Németországban növekszik az antiszemita bűncselekmények száma

Németországban jelentősen megugrott a náci rezsim áldozatainak emlékhelyein elkövetett antiszemita incidensek száma – derül ki a RIAS friss jelentéséből. A szervezet szerint a jelenség hátterében egyre erősödő szélsőséges és Izrael-ellenes hangulat áll, amely különösen súlyosan érinti a holokauszt túlélőit és a zsidó közösségeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 18:48
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
Németországban jelentősen megnőtt a náci rezsim áldozataira emlékező helyszíneken elkövetett antiszemita incidensek száma – közölte az antiszemita incidenseket vizsgáló, berlini székhelyű szövetségi egyesület, a RIAS szerdán.

Németországban növekszik az antiszemita bűncselekmények száma Fotó:AFP

A szervezet 2024-ben 211 incidenst – sértő megjegyzéseket, graffitiket és fenyegetéseket – regisztrált a náci terrorhoz kapcsolódó emlékhelyeken, köztük koncentrációs táboroknál. Ez közel kétszerese az előző évinek.

A 2025-re vonatkozó adatok még nem teljesek. A RIAS szerint az incidensek jelentős részét szélsőségesség és Izrael-ellenes hangulat motiválta.
A Berlin közelében található sachsenhauseni náci koncentrációs tábor emlékhelyén 2022-ben 12 antiszemita incidens történt, ez a szám 2024-re 52-re emelkedett.

A szervezet különösen beszédesnek nevezte a Wannsee-tónál található berlini emlékhelyen történt esetet, ahol ismeretlen elkövetők az antiszemitizmus elleni akcióhetet hirdető plakátokat rongálták meg éles tárggyal.

A náci vezetők ott tartották 1942-ben azt az alig másfél órás tanácskozást, amelynek során a népirtás hivatalos politikává változott, a résztvevők több millió zsidó ember megsemmisítésének terveit fogadták el.

A RIAS az emlékhelyek vendégkönyveibe írt olyan bejegyzéseket is Izraelhez kapcsolódó antiszemita cselekményeknek tekinti, amelyekben Izrael palesztinokkal szembeni fellépését a náci bűnökhöz hasonlítják.

A szervezet szerint az olyan jelszavak, mint a „Szabad Palesztinát!” emlékhelyeken való használata a holokauszt példátlan bűneinek relativizálására irányul. Az antiszemita incidensek különösen súlyosan érintik a holokauszt túlélőit, leszármazottaikat és a zsidó közösségeket, különösképp akkor, amikor az emlékhelyeken történnek – mutatott rá a szervezet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

