Orbán Viktor: Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás + videó

Orbán Viktor elmondta, hogy ígéretekből már rengeteget kaptak, de azokkal nem sokra mennek, ha a lakosság energiabiztonságáról van szó.

Mindenfajta ígéreteket hallottunk, de azokkal tele van a padlás, ígéretekkel nem lehet se fűteni, se megtankolni a gépjárműveket

– fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő leszögezte, addig nem kap Ukrajna a kilencvenmilliárdos hitelből, amíg a magyarok meg nem kapják az olajukat.

Ma megyünk Brüsszelbe, ahol nagy csatákat kell vívni, mert az európaiak ezt a kilencvenmilliárd eurós hitelt oda akarják adni az ukránoknak, mi pedig nem vagyunk hajlandók ezt elfogadni, egész addig, amíg meg nem kapjuk az olajat

– jelentette ki a kormányfő.