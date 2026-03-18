Orbán Viktor a közösségimédia-felületén jelentkezett be egy rövid videó erejéig, amiben elmondta, hogy kemény csatára számít a brüsszeli EU-csúcs során. A miniszterelnök leszögezte, hogy a magyar kormány nem hátrál, nem enged az ukránoknak mindaddig, amíg Magyarország energiabiztonsága nincs megfelelő módon rendezve.
Orbán Viktor: Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás + videó
A kormányfő kemény csatát helyezett kilátásba a brüsszeli EU-csúcs előtt, hangsúlyozva, hogy Magyarország nem enged az ukrán követeléseknek az energiabiztonság rendezéséig. Orbán Viktor szerint tele van a padlás ígéretekkel, amelyek nem nyújtanak megoldást a lakosság energiaellátására, és leszögezte: Ukrajna nem juthat hozzá a kilencvenmilliárd eurós hitelhez, amíg hazánk nem kapja meg az olajszállításokat.
Orbán Viktor elmondta, hogy ígéretekből már rengeteget kaptak, de azokkal nem sokra mennek, ha a lakosság energiabiztonságáról van szó.
Mindenfajta ígéreteket hallottunk, de azokkal tele van a padlás, ígéretekkel nem lehet se fűteni, se megtankolni a gépjárműveket
– fogalmazott a miniszterelnök.
A kormányfő leszögezte, addig nem kap Ukrajna a kilencvenmilliárdos hitelből, amíg a magyarok meg nem kapják az olajukat.
Ma megyünk Brüsszelbe, ahol nagy csatákat kell vívni, mert az európaiak ezt a kilencvenmilliárd eurós hitelt oda akarják adni az ukránoknak, mi pedig nem vagyunk hajlandók ezt elfogadni, egész addig, amíg meg nem kapjuk az olajat
– jelentette ki a kormányfő.
A miniszterelnök még a brüsszeli útja előtt egy nyilvános fórumra is szakít időt, amit Dunaújvárosban tartanak. Hozzátette, hogy hatalmas érdeklődés övezi az országjárást.
Előtte még tartunk egy jó fórumot Dunaújvárosban, megindult a szekér, előjöttek az emberek, előjöttek a magyar hazafiak, mindenhol telt házzal megyünk, mint egy úthenger, fölszántjuk az egész országot
– számolt be Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/ Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
