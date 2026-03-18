Orbán Viktor: Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás + videó

A kormányfő kemény csatát helyezett kilátásba a brüsszeli EU-csúcs előtt, hangsúlyozva, hogy Magyarország nem enged az ukrán követeléseknek az energiabiztonság rendezéséig. Orbán Viktor szerint tele van a padlás ígéretekkel, amelyek nem nyújtanak megoldást a lakosság energiaellátására, és leszögezte: Ukrajna nem juthat hozzá a kilencvenmilliárd eurós hitelhez, amíg hazánk nem kapja meg az olajszállításokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 13:52
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Orbán Viktor a közösségimédia-felületén jelentkezett be egy rövid videó erejéig, amiben elmondta, hogy kemény csatára számít a brüsszeli EU-csúcs során. A miniszterelnök leszögezte, hogy a magyar kormány nem hátrál, nem enged az ukránoknak mindaddig, amíg Magyarország energiabiztonsága nincs megfelelő módon rendezve.

Orbán Viktor nagy csatára számít Brüsszelben
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor elmondta, hogy ígéretekből már rengeteget kaptak, de azokkal nem sokra mennek, ha a lakosság energiabiztonságáról van szó. 

Mindenfajta ígéreteket hallottunk, de azokkal tele van a padlás, ígéretekkel nem lehet se fűteni, se megtankolni a gépjárműveket

– fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő leszögezte, addig nem kap Ukrajna a kilencvenmilliárdos hitelből, amíg a magyarok meg nem kapják az olajukat.

Ma megyünk Brüsszelbe, ahol nagy csatákat kell vívni, mert az európaiak ezt a kilencvenmilliárd eurós hitelt oda akarják adni az ukránoknak, mi pedig nem vagyunk hajlandók ezt elfogadni, egész addig, amíg meg nem kapjuk az olajat

– jelentette ki a kormányfő.

A miniszterelnök még a brüsszeli útja előtt egy nyilvános fórumra is szakít időt, amit Dunaújvárosban tartanak. Hozzátette, hogy hatalmas érdeklődés övezi az országjárást.

Előtte még tartunk egy jó fórumot Dunaújvárosban, megindult a szekér, előjöttek az emberek, előjöttek a magyar hazafiak, mindenhol telt házzal megyünk, mint egy úthenger, fölszántjuk az egész országot

– számolt be Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/ Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
