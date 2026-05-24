KaliforniaIránDonald TrumpkatasztrófaVolodimir Zelenszkij

Vegyi Katasztrófa Kaliforniában, Zelenszkij a német kancellárnak üzent

Vegyi katasztrófa fenyeget Kalifornia államban, ahol egy repülőgépgyártó üzemben szivárogni kezdett egy tartály, amely robbanásveszéllyel fenyeget. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem fair Friedrich Merz német kancellár ajánlata a társulási megállapodásról, Ukrajna minden áron csatlakozást akar. Donald Trump amerikai kihagyja a fia esküvőjét, ami kapcsán több sajtóorgánum is arról cikkezett, hogy újabb Irán elleni csapások következnek. Elon Musk rakétája az Indiai-óceánba csapódott, a SpaceX azonban a nehézségek ellenére sikeresnek minősítette az akciót. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 1:00
Fotó: JON PUTMAN Forrás: ANADOLU
Újabb csapás készülhet Irán ellen, Trump váratlanul módosította programját

A Tasnim és a Fars iráni hírügynökségek szerint Irán azzal vádolja Washingtont, hogy tudatosan akadályozza a diplomáciai egyeztetéseket. Kiderült, hogy Donald Trump kihagyja fia esküvőjét. Bár hivatalosan nem indokolta meg váratlan programváltozását, a CBS és az Axios szerint az Egyesült Államok már egy újabb Irán elleni katonai csapás előkészítésén dolgozik. 

Közben Pakisztán közvetíteni próbál Teheránban, Izrael pedig újabb légicsapásokat hajtott végre Libanonban.

Teherán a hét elején nyújtotta be legújabb ajánlatát az Egyesült Államoknak, a javaslat azonban nagyrészt azokat a feltételeket ismétli meg, amelyeket Trump korábban már elutasított. Az amerikai elnök váratlan programváltozása újabb találgatásokat indított el a sajtóban. Trump ugyanis bejelentette, hogy mégsem utazik el legidősebb fia, Donald Trump Jr. bahamai esküvőjére. 

Az elnök emellett a hétvégére tervezett bedminsteri útját is lemondta, és Washingtonban marad. A Fehér Ház azzal indokolta a döntést, hogy az elnöknek államügyek miatt kell a fővárosban maradnia. 

Elon Musk rakétája az Indiai-óceánba csapódott: a műszaki hibák ellenére ünnepel a SpaceX 

Elon Musk közleménye szerint a texasi bázisról sikeresen felbocsátották a Starship V3 rakétát, amely húsz műholdat állított pályára, mielőtt visszatért a Földre. Bár nem minden alakult a tervek szerint, a SpaceX munkatársai a tesztrepülést sikeresnek értékelték. A rakéta felbocsátása nem véletlenül esett erre az időpontra: a SpaceX hamarosan tőzsdére lép, ami azt jelenti, hogy bárki vehet majd belőle részvényt. 

Ha a vállalat értéke tovább nő a tőzsdei bevezetés után, Elon Musk lehet a világ első ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkező embere.

A személyzet nélküli Starship V3 rakéta pénteken, nem sokkal 17.30 GMT után indult el Texasból. A kilövésre néhány nappal azután került sor, hogy a SpaceX bejelentette: történelmi méretű tőzsdei bevezetésre készül.

Miután a Starship elérte az űrt, húsz műholdat állított pályára, majd visszatért a Földre. A rakéta nagyjából egy órával a felbocsátás után az Indiai-óceánba zuhant, ahol megsemmisült.

