Zelenszkij szerint Németország ajánlata nem fair

A német kancellár különleges státusról szóló ötlete nem nyerte el Zelenszkij tetszését, aki hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenléte a blokk tanácskozásain szavazat nélkül csak annyit jelentene, hogy Ukrajna hangtalan lenne. „Itt az ideje, hogy teljes és érdemi módon előrelépjünk Ukrajna tagságával” – tette hozzá.

Emellett Zelenszkij levelében úgy fogalmazott, hogy Ukrajna egész Európát védi, így „méltányos megközelítést és egyenlő jogokat érdemel Európán belül”.

Zelenszkij a korrupciós botrány árnyékában követelőzik

Az ukrán elnök szavai ugyan helyzetét figyelembe véve érthetőek, azonban feltehetőleg ez nem fog változtatni a többségi állásponton. Ukrajna EU-tagsága kapcsán ugyanis több olyan aggály is felmerült, amelyek megléte mellett a tagjelölti státus is problémás lenne. Az egyik és talán legismertebb az Ukrajna területén élő kisebbségek helyzete.