Volodimir Zelenszkij, Ukrajna, Európai Unió, Friedrich Merz

Zelenszkij szerint Németország ajánlata nem fair

Az ukrán elnök újabb levelet írt a német kancellárnak, valamint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének. Volodimir Zelenszkij azután szólalt meg, hogy Friedrich Merz kancellár ajánlatot tett egy, az Európai Unió és Ukrajna közötti társulásra, miután egyre több vezető utasítja el a gyorsított csatlakozást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 17:34
Fotó: MIHAI BARBU Forrás: AFP
A kancellár korábban arról beszélt, hogy szerinte fokozatosan fogják Ukrajnát közelíteni az EU-hoz, amíg azonban Ukrajna támadás alatt áll, hadiállapotban van, természetesen aligha lesz lehetőség csatlakozására. Brüsszel korábban azzal próbálta meg áthidalni a problémát, hogy javaslatot tett arra, hogy Ukrajna a csatlakozáshoz szükséges feltételek teljesítése nélkül kapja meg a tagságot, később pedig az Európai Bizottság ellenőrizné a követelmények teljesülését. 

Ennek kapcsán azonban több EU-s vezető is jelezte, hogy a tagság elnyerése eddig is érdemi alapon működött, a régóta csatlakozásra váró országokkal szemben pedig nem lenne fair ez a fajta kettős mérce. 

A német kancellár különleges státusról szóló ötlete nem nyerte el Zelenszkij tetszését, aki hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenléte a blokk tanácskozásain szavazat nélkül csak annyit jelentene, hogy Ukrajna hangtalan lenne. „Itt az ideje, hogy teljes és érdemi módon előrelépjünk Ukrajna tagságával” – tette hozzá.

Emellett Zelenszkij levelében úgy fogalmazott, hogy Ukrajna egész Európát védi, így „méltányos megközelítést és egyenlő jogokat érdemel Európán belül”. 

Az ukrán elnök szavai ugyan helyzetét figyelembe véve érthetőek, azonban feltehetőleg ez nem fog változtatni a többségi állásponton. Ukrajna EU-tagsága kapcsán ugyanis több olyan aggály is felmerült, amelyek megléte mellett a tagjelölti státus is problémás lenne. Az egyik és talán legismertebb az Ukrajna területén élő kisebbségek helyzete. 

Oroszország az Ukrajna ellen indított offenzíva kezdetekor ugyanis pont arra a nyelvtörvényre hivatkozott, amely a magyar kisebbségek mellett az orosz nyelvű kisebbségek jogait is csorbította. 

A másik jelentős probléma, amely árnyékot vet a csatlakozásra, az a rendszerszintű korrupció. Mint arról lapunk is beszámolt korábban a Timur Mindics ukrán vállalkozótól indult, energetikai vállalatokat érintő korrupció kapcsán több volt és jelenlegi ukrán kormánytag érintettsége is felmerült. Többek között Zelenszkij korábbi bizalmasát és az elnöki hivatal korábbi vezetőjét, Andrij Jermakot is megvádolták a hatóságok. 

Ezen ügyek mellett azonban az EU-s vezetők java része szerint szinte kizárt, hogy Ukrajna a mostani követelmények mellett csatlakozni tudna a blokkhoz, így más megoldás után kell nézni. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
