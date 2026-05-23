Más dimenzióban él a Tisza-kormány, vagy egyszerűen hazugsággal manipulál – érdemes szembesülni a valósággal

Az utóbbi két évtizedben valóban a sereghajtókból jutottunk az éllovasok közé

Szalai Piroska kitért arra, hogy az uniós csatlakozás után, 2005–2010 között nálunk csökkent a GDP-volumen, míg ebben az időszakban Szlovákia 28 százalékkal, Lengyelország 25 százalékkal, és Csehország is 13 százalékkal, de az uniós átlag is öt százalékkal növekedett.

„2010-től napjainkig az uniós átlag duplájával növekedtünk, s a V4-országok között is Lengyelország után a mi javulásunk volt a második. Ha a 2010–2020 közti időszakot vizsgáljuk, akkor az uniós átlag háromszorosát értük el, 2020–2025 között pedig a magyar növekedés az unióban átlagos volt. Ne felejtsük el, hogy a bosszúkormányzás nem segíti a gazdasági növekedést! A kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon” – zárta sorait a képviselő.