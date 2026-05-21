Megjegyzendő, hogy az Aston Villa ötödik helye esetén eggyel több BL-, de eggyel kevesebb El-hely járna Angliának, vagyis a hetedik ugyanúgy az Európa-ligában, míg a nyolcadik a Konferencialigában szerepelhetne.
Eldőlt: osztályozóra kényszerülhet a Liverpool, vagy akár Tóth Alexékkel együtt is BL-be mehet
A labdarúgó Európa-liga szerda esti isztambuli döntőjének végkimenetele hatással lehet az angol bajnokságra is. Az Aston Villa Freiburg elleni 3-0-s győzelmének a Liverpool, a Bournemouth és a Brighton is örülhet, ugyanis ezáltal mind nagyobb esélyt kaptak arra, hogy a következő idényben Bajnokok Ligája-indulók legyenek.
A Liverpool és a Bournemouth osztályozót is vívhat a BL-indulásért
Létezik egy ennél jóval szélsőségesebb és valószínűtlenebb forgatókönyv is. Ha a január óta veretlen Bournemouth győz, miközben a Liverpool kikap úgy, hogy a végső gólkülönbségük egyforma lesz – például Tóthék 5-0-ra nyernek, míg a Vörösök 1-0-s vereséget szenvednek –, akkor teljesen egyformán állnának az ötödik és a hatodik helyen. Mivel az idénybeli egymás elleni mérkőzéseken (Liverpool–Bournemouth 4-2, Bournemouth–Liverpool 3-2) egyforma pontot, és idegenben azonos számú gólt szereztek, ezért ez sem döntene,
ekkor pedig rendkívüli módon egy osztályozót kéne játszaniuk egymással a BL-részvételért.
A Brentford ősszel egy góllal győzte le a Liverpoolt, míg a Bournemouth tavaly 5-0-ra verte a Nottinghamet...
Pénteken a Liverpool helyett az Aston Villa biztosította be a BL-indulását:
