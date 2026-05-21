Premier LeagueBajnokok LigájaBournemouthAston Villa Liverpool FC

Eldőlt: osztályozóra kényszerülhet a Liverpool, vagy akár Tóth Alexékkel együtt is BL-be mehet

A labdarúgó Európa-liga szerda esti isztambuli döntőjének végkimenetele hatással lehet az angol bajnokságra is. Az Aston Villa Freiburg elleni 3-0-s győzelmének a Liverpool, a Bournemouth és a Brighton is örülhet, ugyanis ezáltal mind nagyobb esélyt kaptak arra, hogy a következő idényben Bajnokok Ligája-indulók legyenek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 6:25
Tóth Alex, Bournemouth, Premier League
Tóth Alex a Bournemouth hatodik helye esetén is bízhat a Bajnokok Ligája-szereplésben Fotó: AMA/Robbie Jay Barratt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megjegyzendő, hogy az Aston Villa ötödik helye esetén eggyel több BL-, de eggyel kevesebb El-hely járna Angliának, vagyis a hetedik ugyanúgy az Európa-ligában, míg a nyolcadik a Konferencialigában szerepelhetne.

A Liverpool és a Bournemouth osztályozót is vívhat a BL-indulásért

Létezik egy ennél jóval szélsőségesebb és valószínűtlenebb forgatókönyv is. Ha a január óta veretlen Bournemouth győz, miközben a Liverpool kikap úgy, hogy a végső gólkülönbségük egyforma lesz – például Tóthék 5-0-ra nyernek, míg a Vörösök 1-0-s vereséget szenvednek –, akkor teljesen egyformán állnának az ötödik és a hatodik helyen. Mivel az idénybeli egymás elleni mérkőzéseken (Liverpool–Bournemouth 4-2, Bournemouth–Liverpool 3-2) egyforma pontot, és idegenben azonos számú gólt szereztek, ezért ez sem döntene, 

ekkor pedig rendkívüli módon egy osztályozót kéne játszaniuk egymással a BL-részvételért.

A Brentford ősszel egy góllal győzte le a Liverpoolt, míg a Bournemouth tavaly 5-0-ra verte a Nottinghamet...

Pénteken a Liverpool helyett az Aston Villa biztosította be a BL-indulását:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Jó volt a koncert. Az irigységem is elmúlt. Az álomból fölébredtem. De hát ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu